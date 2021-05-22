Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1452
ALTIN
509.312
DOLAR
8.3913
STERLİN
11.9128
EURO
10.2074
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka...
3 öğretim üyesi alacak
3 öğretim üyesi alacak
31 Öğretim Üyesi alıyor
31 Öğretim Üyesi alıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL!

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 22 Mayıs Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. 

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:17
4 Okunma
COVID-19’UN YARATTIĞI STRESE SON VEREN FESTİVAL!

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, varoluşla bağlantıyı güçlendirecek, “Varoluşla Bağlantı Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’dekiVaroluşla Bağlantı Enerji Merkezi Çalışması” ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. 

Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış:

 “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 22 Mayıs 2021:

22 Mayıs CUMARTESİ:
12.00- Varoluşla Bağlantı Enerji Merkezi Çalışması
13.30- Spiritüel Söyleşi

Detaylı bilgi için: 

T. 0 531 9967169-0 533 2517583

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org  

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur 

Bülten bilgi ve iletişim: 0 543 3010327

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
CovidStresFestivalNEVAL KÜTÜK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
6,5 yaşındaki kızına istismarla suçlanan babanın beraat şoku
6,5 yaşındaki kızına istismarla suçlanan babanın beraat şoku
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Ofis ve işyerleri satılacak
Ofis ve işyerleri satılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
60 adet S plaka satışı yapılacak
PATİLİ DOSTLARIMIZA ‘HER MAMA BİR NOTA’ DESTEK PROJESİ
PATİLİ DOSTLARIMIZA ‘HER MAMA BİR NOTA’ DESTEK PROJESİ
İSMİ GİBİ KENDİ DE GÜZEL: GÜZELBAHÇE 
İSMİ GİBİ KENDİ DE GÜZEL: GÜZELBAHÇE 
ORTA ASYA’NIN KONUŞTUĞU TÜRK: ÖZGÜR ONUR ÖZGÜVEN
ORTA ASYA’NIN KONUŞTUĞU TÜRK: ÖZGÜR ONUR ÖZGÜVEN
Ünlü Modacı Yaşama Veda Etti 
Ünlü Modacı Yaşama Veda Etti 
Yangın söndürme hizmeti alınacak
Yangın söndürme hizmeti alınacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma