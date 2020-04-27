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Covıd-19’un Yarattığı Strese Son!

Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi ile Ülke TV’de yayınlanan “Önce Sağlık” programına katıldı. Manaf, programda içinde bulunduğumuz süreçte Covid-19 nedeniyle evlerinden çıkmayan Türk halkına Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile Covid-19’dan korunma, virüsün yarattığı stresi azaltma ve virüse karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik bilgiler verdi. Programda evde her yaştan herkesin kolaylıkla yapılabileceği teknikler gösterildi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:50
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Covıd-19’un Yarattığı Strese Son!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Programda, özellikle içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde virüsün yarattığı stresi azaltmaya yönelik teknikler en temel konuyu oluşturdu. Gerçek Yoga nedir? sorusu üzerine UYF Başkanı Akif Manaf şunları söyledi:

“İlk insanlar on binlerce sene önce Orijinal Yoga Sistemi’ni evrensel bir spor olarak, sağlık, dayanıklılık ve strese karşı önlemler almak için uyguluyordu. Sonra Hinduizm ortaya çıkınca Hinduizm yogadan yararlanıyor ve Hindular Hinduizmin kendi unsurlarını yogaya ekliyorlar. Şu anda yaygın olarak yoga adı altında Hinduizm propagandası yapılıyor. Bu durum Türkiye’de de çok yaygın. Onun için insanlarımızı uyarıyoruz. İnsanları toplayıp Hindistan’a götürüyorlar, güya festivale götürüp orada insanları Hinduizm ayinlerine sokuyorlar, isimlerini bile değiştirerek Hindu yapıyorlar. İnsanlar Hindu olup geri dönüyor, haberi bile yok. Biz diyoruz ki; yogayı doğru şekilde yapın, bunun için Hinduizme ihtiyaç yok. İnsanlar hangi inancı istiyorsa onu uygulayabilir ama insanlar yoga adı altında kandırılarak Hindu yapılıyor, bunun olmaması gerekir.”

Programda üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi UYF Başkanı Akif Manaf tarafından yazılan “NEFES SANATI” kitabını tanıtarak, bu kitapta yer alan ve topluma ilk defa sunulan 600’ün üzerindeki nefes tekniği ile çocukluğundan bu yana yaşadığı alerjik astım rahatsızlığını atlattığını ifade etti. Ayrıca kitapta yer alan tüm nefes tekniklerinin Covid-19’un yarattığı yoğun stresin azaltılmasında oldukça etkili olduğunu sözlerine ekledi. 

UYF Başkanı Akif Manaf şu an halkımızın Covid-19 nedeniyle hastalanma korkusu ve uzun süre evde kalma nedeniyle büyük bir stres altında olduğunu, bu stresin de doğal olarak mide ve baş ağrılarına neden olduğunu söyledi. Kişi eğer önlem almazsa beyinde oluşan spazmların kronikleşerek migrene dönüşebileceğini belirten Manaf, sözlerine şöyle devam etti “Bu strese karşı önlem almamız gerekiyor. Doğal olarak herkes gergin ve sinir sisteminde oluşan bu gerilimi atmamız gerekiyor. Orijinal Yoga Sistemi’ndeki Nefes, biyoenerji teknikleri, hareketler ve sonra derin gevşeme teknikleri ile kişi o stresi atıyor ve baş ağrıları kayboluyor. Kişi tamamen rahatlıyor.”

Programda, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından Covid-19’dan korunmak ve oluşan stresi ortadan kaldırmak için tüm vatandaşların evlerinde rahatlıkla yapabilecekleri bir biyoenerji tekniği ile ayakta ve oturarak yapılan duruşlar uygulamalı olarak gösterildi. UYF Başkanı bu tekniklerle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu biyoenerji tekniği çok önemlidir. Bu teknikle vücutta bir enerji sirkülasyonu oluşuyor ve biriken bütün negatif enerji vücuttan atılıyor, böylece bütün enerji alanı arındırılmış oluyor. Duruş tekniklerine ilişkin olarak da Manaf, “Bu teknikler nefesle eş zamanlı olarak yapılıyor. Teknikler vücutta müthiş bir esneme yaratıyor. Omurga ve sırt kasları aynı anda çalışıyor. Omurgaya müthiş etkileri var, fıtığa ve bel ağrılarına karşı da oldukça etkili. Vücut eş zamanlı olarak hem esniyor, hem de gevşiyor. Böylece sinir sistemi rahatlıyor ve birikmiş stres atılıyor.” UYF Başkanı Akif Manaf, herkesin bu teknikleri evlerinde her gün uygulayarak, Covid-19 nedeniyle oluşan stresten rahatlıkla kurtulabileceğinin altını çizdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Yoga FederasyonuUYF Başkanı Akif ManafCovıd19un Yarattığı Strese SonNEVAL KÜTÜK
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