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COVID 19’un Bozduğu Moralleri Düzeltme Festivali

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, geleneksel Cumartesi Festivali 30 Mayıs Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak Manas (orta alın) enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

29 Mayıs 2020 Cuma 15:46
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COVID 19’un Bozduğu Moralleri Düzeltme Festivali

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Festival’deki Manas enerji merkezi çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 30 Mayıs 2020:

30 Mayıs CUMARTESİ:
12.00- Manas enerji merkezi çalışması-Zihinsel farkındalığın geliştirilmesi
13.30- Söyleşi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
COVID 19un Bozduğu Moralleri Düzeltme FestivaliNEVAL KÜTÜK
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