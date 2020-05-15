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Covid-19’u Sonlandıracak Online Festival

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, geleneksel Cumartesi Festivali 16 Mayıs Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak ve zihinsel gücü geliştirecek alın enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden katılım mümkün olacak.

15 Mayıs 2020 Cuma 12:47
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Covid-19’u Sonlandıracak Online Festival

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Festival’deki alın enerji merkezi çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 16 Mayıs 2020:

16 Mayıs CUMARTESİ:
12.00- Alın enerji merkezi çalışması- Zihinsel gücün geliştirilmesi
13.30- Söyleşi
 

Detaylı bilgi için:

T. 0 531 9967169-0 533 2517583

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org 

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur

DHA

Anahtar Kelimeler:
Covid19u Sonlandıracak Online FestivalOnline FestivalNEVAL KÜTÜK
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