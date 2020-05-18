Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş
Beşiktaş'ta rota Sinan Gümüş
Fenerbahçe'de koronavirüs testi
Fenerbahçe'de koronavirüs testi
Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne kadar etkili?
Koronavirüs tedavisinde yapay zeka ne...
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf
Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
İş fırsatları için hemen tıkla!

Covid 19’u Sonlandıracak Online Farkındalık Festivali

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 23-26 Mayıs tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:45
0 Okunma
Covid 19’u Sonlandıracak Online Farkındalık Festivali

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Farkındalık Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 7 temel enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Dört gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali’nde, yedi temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, saf sevgi, iletişim yeteneği, zihinsel güç ve evrenle bağlantı geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alacak. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Uuslararası Online Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının ise Temmuz ayında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Farkındalık Festivali Programı:

23-26 Mayıs 2020

23 Mayıs CUMARTESİ:
11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
17.00- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
 

24 Mayıs PAZAR:
11.00- Karın enerji merkezi çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi

17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Saf sevginin geliştirilmesi

25 Mayıs PAZARTESİ

11.00- Boyun enerji merkezi çalışması - İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

18.00- İnteraktif söyleşi - Tüm sorulara cevaplar

26 Mayıs SALI
11.00- Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

17.00- Tepe üstü enerji merkezi çalışması - Evrenle bağlantının geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 533 2517583-0 531 9967169-0 535 6950026

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org 

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Covid 19u Sonlandıracak Online Farkındalık FestivaliDünya Değişim AkademisiULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz"
"Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz"
Jandarma nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' buldu
Jandarma nesli tükenmekte olan 'Fırat kaplumbağası' buldu
Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu
Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu
Son 75 yılın rekoru kırıldı
Son 75 yılın rekoru kırıldı
Nilüfer Gölü'nde çiçekler açmaya başladı
Nilüfer Gölü'nde çiçekler açmaya başladı
128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor
128 çeşit turşu yapıyor, yok satıyor
Koronavirüs döneminde Kandıra'da arazilere yoğun ilgi
Koronavirüs döneminde Kandıra'da arazilere yoğun ilgi
Köpeğine Covid-19 ismini verdi
Köpeğine Covid-19 ismini verdi
Abant Tabiat Parkı, en sessiz günlerini yaşıyor
Abant Tabiat Parkı, en sessiz günlerini yaşıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı