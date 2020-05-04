COVID-19’U SONLANDIRACAK ONLINE DEĞİŞİM ŞENLİĞİ: 8-9-10 MAYIS 2020

HABER: NEVAL KÜTÜK

“Değişim Seninle Başlar!” sloganını taşıyan ONLINE şenlik’te hem teorik hem pratik bilgilerin yanı sıra; herkesin evde kolaylıkla yapabileceği 6 enerji merkezi çalışmasına yer verilecek. 3 gün boyunca online olarak devam edecek Ankara Şenliği’nde katılımcılara; nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme alanlarında farkındalık çalışmaları sunulacak. Altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Ankara Değişim Şenliği organizasyonunda yapılan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının bu dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının ise Temmuz ayında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Şenlik Programı:

8 Mayıs CUMA:

11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30- Söyleşi

19.30- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

21.00- Söyleşi

9 Mayıs CUMARTESİ:

11.00- Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi

12.30- Söyleşi

17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi

18.30- Söyleşi

10 Mayıs PAZAR:

11.00- Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi

17.00- Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 5319679373-0 5332517583- 05319967169

www.dunyadegisimakademisi.com

[email protected]