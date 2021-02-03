Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1514
ALTIN
423.474
DOLAR
7.1700
STERLİN
9.7787
EURO
8.6149
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
Gezi teknesi hattı kiraya verilecek
Gezi teknesi hattı kiraya...
Sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak
Sosyal medya tanıtımı ve...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara...
İş fırsatları için hemen tıkla!

COVID-19’DAN KORUNMAK İÇİN ONLINE FESTİVAL

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 6 Şubat Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:27
12 Okunma
COVID-19’DAN KORUNMAK İÇİN ONLINE FESTİVAL

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, özgüveni geliştirecek, “Özgüven Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Özgüven Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 6 Şubat 2021:

6 Şubat CUMARTESİ:
12.00- Özgüven Enerji Merkezi Çalışması- Özgüvenin geliştirilmesi
13.30- Spiritüel Söyleşi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
COVID19DAN KORUNMAK İÇİN ONLINE FESTİVAL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
950 yıllık mezarlıktaki yönü farklı mezar, görenleri şaşırtıyor
950 yıllık mezarlıktaki yönü farklı mezar, görenleri şaşırtıyor
Dijital oyunlar ‘ölümü’ normalleştiriyor
Dijital oyunlar ‘ölümü’ normalleştiriyor
“ENGELİM ÖZGÜRLÜĞÜME ENGEL DEĞİL” FARKINDALIK PROJESİNE İLK ADIM  
“ENGELİM ÖZGÜRLÜĞÜME ENGEL DEĞİL” FARKINDALIK PROJESİNE İLK ADIM  
Kolyecik  ile sevdiklerinize değer katın…  
Kolyecik  ile sevdiklerinize değer katın…  
'50 yılda, 24 Eğirdir Gölü büyüklüğünde su kütlesi kurudu'
'50 yılda, 24 Eğirdir Gölü büyüklüğünde su kütlesi kurudu'
Kırmızı benekli alabalıkta kaçak avcılık uyarısı 
Kırmızı benekli alabalıkta kaçak avcılık uyarısı 
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Çatılarda tehlikeli kar temizliği
Tüm insanlığın hakkını, emeğini temsil eden EKMEK
Tüm insanlığın hakkını, emeğini temsil eden EKMEK
BALIK ÜSTÜ YEŞİL CENNET: BARTIN KUMLUCA
BALIK ÜSTÜ YEŞİL CENNET: BARTIN KUMLUCA

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma