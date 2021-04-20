COVID-19’A SON VERMEK İÇİN GERÇEK YOGA DERGİSİ!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi olan Yoga Academy Journal’ın 34. Sayısı çıktı. 2011 yılından bu yana tam 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan derginin merakla beklenen yeni sayısı dopdolu içeriği ile okurlarla buluştu.

Covid-19 günlerinde de kesintisiz olarak yayın hayatına devam eden Yoga Academy Journal, bu zor günlerde salgına karşı Türk halkına moral vermek ve destek olmak için vatandaşlara hediye olarak da dağıtılacak.

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin 34. sayısında ele alınan en çarpıcı konulardan birisini Covid-19 oluşturuyor. Dergide içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren, moral ve motivasyonu yükselten, virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği Covid-19’a karşı etkili Orijinal Yoga Sistemi teknikleri yer alıyor.

2021 yılında dünyanın 210 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği bilgisinin de yer aldığı dergide, bu kapsamdaki çalışmaların tüm ülkelerde büyük bir hızla ve heyecanla başladığı belirtiliyor.

Yoga Academy Journal bu sayısında da yine önemli röportajlarla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ile yapılan ve insan bedenini konu alan “Biyorobot” başlıklı röportaj oldukça dikkat çekici.

Her sayıda bir enerji merkezinin detaylı olarak ele alındığı derginin bu sayısında ise Agya Çakra: Durugörü ve telapati merkezine yer verilmiş. Çok merak edilen 3. Göz ve 4. Göz konularının da detaylı olarak ele alındığı dergide, “Bilinç ve Zihin” ve dünyada bir ilk olarak “Bilinç Uzmanlığı” da öne çıkan konular arasında. Dergide yer alan bir başka ilgi çekici bölümü ise “Doğum Sonrası Depresyon” başlıklı bölüm oluşturuyor. Nefes Uzmanlığı konusunun da ele alındığı bu sayıda ayrıca salgın döneminde daha da önem kazanan sağlıklı beslenme önerileri de yer alıyor.

Zengin görselleri ve dopdolu içeriği ile bir dergiden çok daha fazlasını içeren Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün.

Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor. Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 75 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor.

Tam 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 9 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.

www.yogaacademyjournal.com.tr