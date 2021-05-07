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COVID-19’A KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRAN FESTİVAL!

07 Mayıs 2021 Cuma 12:59
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COVID-19’A KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRAN FESTİVAL!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 8 Mayıs Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, bilinçliliği yükseltecek, “Bilinçlilik Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’dekiBilinçlilik Enerji Merkezi Çalışması” ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak.

Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış:

 “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 8 Mayıs 2021:

8 Mayıs CUMARTESİ:
12.00- Bilinçlilik Enerji Merkezi Çalışması- Bilinçliliğin yükseltilmesi
13.30- Spiritüel Söyleşi
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
COVID19A KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRAN FESTİVAL
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