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COVID-19’A KARŞI VAROLUŞLA MİSTİK BAĞLANTI FESTİVALİ

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:11
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COVID-19’A KARŞI VAROLUŞLA MİSTİK BAĞLANTI FESTİVALİ

HABER: NEVAL KÜTÜK

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, Varoluşla Mistik Bağlantı Festivali adıyla 9-16 Mayıs tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

Online Varoluşla Mistik Bağlantı Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 14 farklı enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Sekiz gün boyunca online olarak devam edecek olan Varoluşla Mistik Bağlantı Festivali’nde, 14 farklı enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, merhamet, saf sevgi, iletişim, tatminlik, zihinsel güç, farkındalık, zekâ, ebedilik, konsantrasyon, bilinçlilik ve varoluşla bağlantı geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alacak. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Uluslararası Online Varoluşla Mistik Bağlantı Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın Haziran ayında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Varoluşla Mistik Bağlantı Festivali Programı:

9-16 Mayıs 2021

9 Mayıs PAZAR
11.00- Özgüven enerji merkezi çalışması
18.00- Yaratıcılık enerji merkezi çalışması

10 Mayıs PAZARTESİ
11.00- Kararlılık enerji merkezi çalışması

18.00- Merhamet enerji merkezi çalışması

11 Mayıs SALI
11.00- Saf sevgi enerji merkezi çalışması

18.00- İletişim enerji merkezi çalışması

12 Mayıs ÇARŞAMBA
11.00- Tatminlik enerji merkezi çalışması

18.00- Zihinsel güç enerji merkezi çalışması

13 Mayıs PERŞEMBE
11.00- Farkındalık enerji merkezi çalışması

18.00- Zekâ enerji merkezi çalışması

14 Mayıs CUMA
11.00- Ebedilik enerji merkezi çalışması

15 Mayıs CUMARTESİ
11.00- Konsantrasyon enerji merkezi çalışması

18.00- Bilinçlilik enerji merkezi çalışması

16 Mayıs PAZAR
11.00- Varoluşla bağlantı enerji merkezi çalışması

18.00- İnteraktif söyleşi-Tüm sorulara cevaplar

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.05.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
COVID19A KARŞI VAROLUŞLA MİSTİK BAĞLANTI FESTİVALİ
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