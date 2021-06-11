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COVID-19’A KARŞI EN ETKİLİ FESTİVAL!

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 12 Haziran Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

11 Haziran 2021 Cuma 18:02
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COVID-19’A KARŞI EN ETKİLİ FESTİVAL!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, özgüveni geliştirecek, “Özgüven Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki “Özgüven Enerji Merkezi Çalışması” ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak.

Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış:

 “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 12 Haziran 2021:

12 Haziran CUMARTESİ:
12.00- Özgüven Enerji Merkezi Çalışması
13.30- İnteraktif Söyleşi
 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
COVID19A KARŞI EN ETKİLİ FESTİVAL
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