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COVID-19’A KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRAN FESTİVAL

24 Ekim Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak

24 Ekim 2020 Cumartesi 11:56
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COVID-19’A KARŞI DAYANIKLILIĞI ARTIRAN FESTİVAL

İSTANBUL

NEVAL KÜTÜK

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, özgüveni geliştirecek,  “Özgüven Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki Özgüven Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 24 Ekim 2020:

24 Ekim CUMARTESİ:
12.00- Özgüven Enerji Merkezi Çalışması-Özgüvenin geliştirilmesi
13.30- Spiritüel Söyleşi

Detaylı bilgi için: 

T. 0 531 9967169-0 533 2517583

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org  

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur 

Bülten bilgi ve iletişim: 0 543 3010327

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Covid 19DayanıklılıkFestivalOnlineNEVAL KÜTÜKİstanbul
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