COVID-19 DÖNEMİNDE AKİF MANAF’TAN İNSANLIĞA İLK DEFA SUNULAN TEKNİK

HABER: NEVAL KÜTÜK

“Düzenli uygulama mükemmellik getirir” diyen Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının beden ve ruh sağlığına önemli faydaları olduğunu belirtti.

UYF Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Dvipada Dhanur Akarşanasana olarak adlandırılan bu asana tekniği, omurganın alt kısmını, ayak ve el bileklerini, boyun, omuz, kol, karın ve sırt kaslarını güçlendirmekte; bacak ve uyluk kaslarını, kalça, pelvis ve diz eklemlerini esnetmektedir. Sırt ve boyundaki gerginlik giderilmektedir. Dizlerdeki ve ayak bileklerindeki sertleşmeler yumuşamaktadır. Karın kasları kasılmakta, bağırsaklar ve karın bölgesindeki organlar canlanmaktadır. Kabızlık giderilmektedir. Omurganın alt kısmı canlanmakta, kalça eklemlerindeki küçük biçimsizlikler düzelmektedir. Bu Asana Hidrosel (su fıtığı) rahatsızlığına iyi gelmektedir. El parmakları talamus, hipofiz, boyun ve beyin noktalarına bastırdığı için bu organlar canlanmaktadır.”

Duruşa Giriş:

Duruşun uygulama aşamaları Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından şu şekilde aktarıldı: “Yere oturun. Bacaklarınızı öne uzatın ve ellerinizi, el parmakları ayaklara bakacak şekilde kalçalarınızın yanında yere dayayın. Nefes alırken kollarınızı çapraz olarak, sol kolunuz sağ kolunuzun üstünde olacak şekilde ileri uzatın. Nefes verirken sol ayak başparmağınızı sağ elinizin işaret, orta ve başparmağı arasında tutun. Sağ ayak başparmağınızı sol elinizin işaret, orta ve başparmağı arasında tutun. Dizlerinizi kırmayın. Nefes alın ve nefes verirken sol ayağınızı sağ elinizle çekerek başınızı sola çevirin ve ayağınızı sağ kulağınızın yanına getirin. Sol bacağınızı dümdüz tutun. Nefes alırken sol elinizle sağ topuğun altından tutarak ayağınızı sağ kulağa dokundurun. Nefes verirken sağ bacağı dümdüz yerden kaldırın.”

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir?

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. İnsanlığın ilk dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.

Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığı güçlenmektedir.

Orijinal Yoga metinlerinde yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.

Bu konuda daha fazla detaylı bilgi Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir.