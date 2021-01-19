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Covid-19'a Karşı Bağışıklığı Güçlendiren Online Farkındalık Festivali

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 23-24 Ocak tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

19 Ocak 2021 Salı 14:49
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Covid-19'a Karşı Bağışıklığı Güçlendiren Online Farkındalık Festivali

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Farkındalık Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 4 temel enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. İki gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali’nde, 4 temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevgi geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alacak. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Uluslararası Online Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın 1-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Farkındalık Festivali Programı:

23-24 Ocak 2021

23 Ocak CUMARTESİ
11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
17.00- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.30- İnteraktif söyleşi-Tüm sorulara cevaplar

24 Ocak PAZAR
11.00- Karın enerji merkezi çalışması - İçsel gücün geliştirilmesi

17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Saf sevginin geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 533 2517583-0 531 9967169

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org 

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.01.2021 14:50
Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKCovid19a Karşı Bağışıklığı Güçlendiren Online Farkındalık Festivali
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