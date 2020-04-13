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Corona Virüsüne Karşı Online Farkındalık Festivali

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Corona virüsü nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 18-19 Nisan tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

13 Nisan 2020 Pazartesi 17:08
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Corona Virüsüne Karşı Online Farkındalık Festivali

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Farkındalık Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 4 enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden katılım mümkün olacak.

Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. İki gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali’nde, dört temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevgi geliştirilecek. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Uuslararası Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının ise Temmuz ayında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Farkındalık Festivali Programı:

18-19 Nisan 2020

18 Nisan CUMARTESİ:
11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
17.00- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
20.00- Söyleşi
 

19 Nisan PAZAR:
11.00- Karın enerji merkezi çalışması - İçsel gücün geliştirilmesi

17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Saf sevginin geliştirilmesi
 

Detaylı bilgi için:

T. 0 533 2517583-0 531 9967169-0 535 6950026

www.festivalbudur.org [email protected]

facebook/festivalbudur.org 

instagram/festival_budur

twitter/festival_budur

                                                                 

Bülten bilgi ve iletişim: 0 543 3010327

DHA

Anahtar Kelimeler:
Corona Virüsüne Karşı Online Farkındalık FestivaliNEVAL KÜTÜKDünya Değişim Akademisi
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