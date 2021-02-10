Çocukların kullandığı boyalarda kanser tehlikesi

Anaokulu ya da ilkokul çağındaki çocuklar, pastel boyalardan keçeli kalemlere, sulu boyalardan aktivite amaçlı kullanılan el ve yüz boyalarına, hatta kuru boyalara kadar çok sayıda ürün ile sık sık temas edip, vakit geçiriyor. Ancak bu ürünlerin tamamında toksik maddelerin bulunduğuna işaret eden ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, "Bu maddeler aril aminler, azo boyalar, ftalat, poliaromatik hidrokarbonlar, ağır metaller, solvent bazlı boyalardır ve kanser yapıcı özelliktedir. Hepsinde vardır ama sınır değerlerinin altında olmasına dikkat edilmelidir" dedi.

TSE, CE, EN71- 3 STANDARTLARINA SAHİP OLMALI

Küçük yaştaki çocukların kullandığı boyama malzemeleri alınırken TSE, CE veya EN71- 3 gibi standartlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Emel Yıldız, tehlikenin boyutlarını şöyle anlattı:

"Merdiven altı bir üretimse bahsettiğimiz, toksik maddeleri kontrol etmemiz mümkün değildir. İçeriğinin yazıldığını bile sanmıyorum. Uzak Doğu'dan, Çin'den gelen bazı ürünler çocukları cezbetmek adına renkli, parlak ya da kokulu olabiliyor. Bazen silgilerde de bunu görebiliriz. Bunu boyalar olarak da sınırlandırmamak lazım. İlkokul ya da anaokulu öğrencilerinin su içtiği plastik kaplarda da bunların içeriğinde de kimyasalları görebiliyoruz. Toksik madde içeren bu ürünler, kanser, solunum yollarına bağlı astım, alerjik durumlar, deri yüzeyinde döküntüler ve hiperaktivite gibi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bu tehlikelere aktivitede kullanılan el baskısı ve yüz boyası da dahildir."

'BİLİNEN MARKALARI TERCİH EDİN'

Velilere uyarılarda bulunan Yıldız, "Diğerlerinin fiyat farkı bariz bir şekilde görülüyor ancak geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için okul çağında kullandıkları tüm materyallere dikkat edilmesi gerekiyor. Velilere tavsiyemiz, bilinen markaların boyalarını tercih etsinler. Küçük yaştaki çocukların kullandığı plastik içeriği olan tüm materyallerde sertifikalı olduğunu bilsinler. Aldıkları bütün ürünlerde TSE, CE veya EN71- 3 gibi sertifikaların alınmış olduğunu görsünler. Bunun dışındakiler toksikolojisi açısından bilmediğimiz ve daha ucuz alınmış ürünlerdir" diye konuştu.