Çocuklar rengarenk kuş evleri yapıyor

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz!

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de bu hafta sonu da birbirinden keyifli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar bu hafta sonu ‘Kuş Evi Atölyesi’nde kuş dostlarına yuva tasarlayıp, renklendirecekler. Atölye etkinlikleri 13-14 Nisan günlerinde 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Hafta sonu ayrıca çocuklara tiyatro keyfi de var. 13 Nisan Cumartesi günü ‘En Güçlü Kim’, 14 Nisan Pazar günü ise ‘Cesur Farecik Cik Cik Cik’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Sahnesi’nde olacak. Oyunların başlama saati 13.00…