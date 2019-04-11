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Çocuklar rengarenk kuş evleri yapıyor

Çocuklar bu hafta sonu Trump AVM’de buluşuyor, katılacakları atölyede kuşlar için rengarenk evler yapıyor. Ayrıca Trmupland Sahnesi’nde tiyatro oyunları izliyor; 13 Nisan Cumartesi günü ‘En Güçlü Kim’, 14 Nisan Pazar ise ‘Cesur Farecik Cik Cik Cik’ …

Çocuklar rengarenk kuş evleri yapıyor

Çocuklar bu hafta sonu Trump AVM’de buluşuyor, katılacakları atölyede kuşlar için rengarenk evler yapıyor. Ayrıca Trmupland Sahnesi’nde tiyatro oyunları izliyor; 13 Nisan Cumartesi günü ‘En Güçlü Kim’, 14 Nisan Pazar ise ‘Cesur Farecik Cik Cik Cik’ …

11 Nisan 2019 Perşembe 11:17
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Çocuklar rengarenk kuş evleri yapıyor

Etkinliklerin tümüne katılım ücretsiz!

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de bu hafta sonu da birbirinden keyifli etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar bu hafta sonu Kuş Evi Atölyesi’nde kuş dostlarına yuva tasarlayıp, renklendirecekler. Atölye etkinlikleri 13-14 Nisan günlerinde 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Hafta sonu ayrıca çocuklara tiyatro keyfi de var. 13 Nisan Cumartesi günü ‘En Güçlü Kim’, 14 Nisan Pazar günü ise ‘Cesur Farecik Cik Cik Cik’ adlı tiyatro oyunları Trumpland Sahnesi’nde olacak. Oyunların başlama saati 13.00…

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Anahtar Kelimeler:
Trump AVM
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