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‘ÇOCUKLAR İÇİN MAVİ KURDELE TAK!’

UCİM SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTİSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ’NDEN ÇAĞRI: ‘ÇOCUKLAR İÇİN MAVİ KURDELE TAK!’

04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:27
‘ÇOCUKLAR İÇİN MAVİ KURDELE TAK!’

HABER: ASLI MERCAN SARI

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği tarafından başlatılan ve bu sene 5.senesi olan “Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık” haftası kapsamında “Çocuklar için Mavi Kurdele Tak” kampanyası bu sene de devam ediyor.

Her yıl temmuz ayının ikinci haftasında tekrarlanan Mavi Kurdele Kampanyası, Ağrı’da Leyla, Ankara’da Eylül, İzmir’de Eymen başta olmak üzere istismara uğrayan ve katledilen tüm çocuklara dikkat çekmek üzere başlattığı bir talep ve farkındalık niteliği taşıyan önemli bir çağrıdır. Bu kampanya ile Çocuk İstismarı ile Mücadelede İhtisas Mahkemelerinin kurulması, Türkiye’nin her ilinde Çocuk İhmal Ve İstismarını Önleme Merkezlerinin kurulması, istismarcıların tutuklu yargılanması, çocuğun beyanının esas alındığı yargılamaların yapılması,  Çocuk Koruma Eğitiminin Milli Eğitim müfredatına eklenmesi, yargıda çocuğun üstün yararı ilkesinin etkili bir şekilde işlemesi hususlarına dikkat çekilmektedir.

İzmir’in Menderes ilçesinde 6 çocuğun okul müdürleri tarafından istismar edilmesine karşı verdiği hukuk savaşıyla Türkiye'nin Öğretmeni haline gelen Saadet Öğretmen, ülkenin genelinde var olan çocuk ölümleri, ihmal ve istismar olaylarına kayıtsız kalınamayacağını ve bunun artık bir vatan savunması olduğunu belirterek Yücel Ceylan ile birlikte UCİM çatısı altında binlerce insanı bir araya topladı. Mavi Kurdele Kampanyası da bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye genelinde 55 ilde yapılanması , 75.000’i aşkın gönüllüsü; İzmir, Konya, İstanbul ve Erzurum’da Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezleri olan UCİM, eş zamanlı olarak tüm illerdeki gönüllüleriyle birlikte #çocuklariçinmavikurdeletak çağrısını yaptıkları etkinliklerle ses getirecek.

“Mavi Kurdele” kampanyası ile tüm Türkiye’de “Çocuklar İçin Mücadele Et” mesajını yaymayı amaçladıklarını söyleyen UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan:“Çocuk istismarına karşı farkındalığın artması ve istismarla mücadelenin hız kazanması için  Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftasındaki #çocuklariçinmavikurdeletakkampanyamıza toplumun her kesiminin desteklerini bekliyoruz. Sosyal medyadan da destek olabileceğiniz kampanyamıza, sol bileğinize taktığınız mavi kurdelelerinizle çektiğiniz fotoğraflarınızı veya videolarınızı  #çocuklariçinmavikurdeletak etiketiyle paylaşarak çocuklarımızınsesinin daha çok duyulmasını sağlayabilirsiniz” dediler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı Ile Mücadele DerneğiÇocuk İstismarı Ile Mücadele Ve FarkındalıkÇocuklar Için Mavi Kurdele Tak
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