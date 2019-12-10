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ÇOCUKLAR GÖBEKLİTEPE’Yİ TANIYOR

Teşvikiye’de bulunan Açık Diyalog İstanbul, çocukların sanatla büyümeleri amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor.

ÇOCUKLAR GÖBEKLİTEPE’Yİ TANIYOR

Teşvikiye’de bulunan Açık Diyalog İstanbul, çocukların sanatla büyümeleri amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor.

10 Aralık 2019 Salı 15:49
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ÇOCUKLAR GÖBEKLİTEPE’Yİ TANIYOR

2018 yılında UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren ve ‘tarihin başladığı yer olarak kabul edilen’ Göbeklitepe atölye çalışması 14 Aralık Cumartesi günü saat 12:30- 14:00 arasında deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile Açık Diyalog İstanbul’da gerçekleştirilecek. Göbeklitepe Atölyesi’nde çocuklar, kültürel miraslarımızın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarken, incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecekler. Çocuklar bu atölyede, Göbeklitepe’nin tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar imkanı bulacaklar.

Atölye çalışmalarına katılımcı olmak isteyenler, daha fazla bilgi ve kayıt için 0212 232 76 62’den ya da [email protected] adresinden iletişime geçebilirler.

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ÇOCUKLAR GÖBEKLİTEPE’Yİ TANIYOR
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