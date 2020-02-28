ÇOCUK KORUMADA TEMEL YAKLAŞIM SEMİNERİ

ASLI MERCAN SARI

İZMİR

Koruncuk Vakfı İzmir Şubesi Çocuk Komisyonu “Çocuk Korumada Temel Yaklaşım” başlıklı bir seminer düzenledi. Geçtiğimiz günlerde Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerin konuğu Avukat Seda Akço’ydu.

İSTİSMAR

Son zamanlarda, artık günübirlik denecek kadar sürekli manşetlere düşen vaka-i adiyeden alıştırılan çocuk istismarı, cinsel şiddet ve tecavüz, konusu kime yönelik olursa olsun kabul edilemeyecek, özrü ya da hafifletici nedeni asla olmayan, mide bulandıran bir suçtur; bir de savunmasız küçücük çocuklara yönelik olduğunda bir tür vahşettir bağnazlıktır. Mevzu çok derin çok vahim. Esas mevzu millet olarak el ne der hâkimiyetinde yaşıyoruz. Erkek egemen ve kapitalist toplumda, bu sisteme karşı net tavır sergilemekle bitiyor iş. Ataerkil bir toplumuz, bu dikte ediliyor küçük yaşta. El duymasın diye hep susup normalleştiriyoruz. Kabullenmek aman çocuğun adı duyulmasın diyerek baskılamak...

KONU ÇOCUKLAR OLUNCA NE KADAR ZOR DEĞİL Mİ?

Konu çocuklar olunca ne kadar zor demekten kendimi alamıyorum. Aydınlığın, gülücüklerin, çıkarsız sevginin ve ülkenin geleceği için çocuk çok önemlidir. Egemenliğimizin teminatı millet; milletimizin, şehrimizin, ülkemizin teminatı yani geleceğimizin, yarınlarımızın, umutlarımızın, hayallerimizin teminatı ise sevgili çocuklarımızdır. İşte Koruncuk Vakfı İzmir şube Başkanlığı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı koruma çalışmaları başlattı.

KORUNCUK VAKFI 41 YILDIR HİZMET VERİYOR

Her çocuğun insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakkı olduğuna inanan Koruncuk Vakfı, 1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kuruldu. Vakıf, çocukların eğitim hakkını gözeterek onların aile, kültürel ve sosyal hayata tam katılım haklarını sağlamayı amaçlıyor. Bunun için çocukların karşılaşabilecekleri olası olumsuzlukları en aza indirmek ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyor.

Çalışmalarını çocuğun yüksek yararını gözeterek yürüten vakfın etkinlikleri koruma öncesi, koruma ve koruma sonrası olmak üzere üç alanda sürdürülüyor. Bu amaçla; İstanbul ve İzmir’de kurulan Koruncukköylerde çocuklara sevgi ve güven ortamı sunuluyor. Başta barınma olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılanıyor; biyolojik veya koruyucu aile yanına dönen çocukların uyumu için destek veriliyor. Öte yandan Vakıf'la büyüyen gençlerin de hayatlarına güvenli bir şekilde devam etmelerine katkılı olunuyor.

KORUNCUKKÖY URLA'DA

Vakfın 40. Yılında İzmir’de açılan Koruncukköy Urla’da, eğitim hakkı risk altında olan ve yaşam desteğine gereksinim duyan kız çocuklarının uzman bir kadroyla hak ettikleri koşullarda hayata hazırlanmaları ve eğitimlerine devam etmeleri amaçlanıyor.

Vakıf daha az çocuğun korunma gereksinimi olması ve bu sorunun toplumdaki etkilerini azaltmak amacı ile destekleyici- önleyici saha çalışmaları da gerçekleştiriyor. Çocukların haklarının korunması ve bu haklara erişimlerindeki riskleri azaltmak konusunda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kurucusu ve üyesi olduğu Çocuk ve Haklarının Korunması Platformu’nun yanı sıra Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı’nda yer alarak savunuculuk çalışmaları yapıyor.

AVUKAT SEDA AKÇO KİM?

1989 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Seda Akço, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü’nde tamamladı. 1990 yılından itibaren İstanbul Barosu, British Council, UNICEF gibi çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çocuk hakları alanında çalıştı. 1994 yılından bu yana avukatlar, hâkim ve savcılar, polis memurları gibi çeşitli meslek elemanlarına yönelik meslek içi eğitimler düzenledi. Çocuk ve insan hakları alanında yayınları olan Akço, 2010 yılında Bürge Akbulut ile birlikte Hümanist Büro’yu kurdu.

Çocuk haklarını korumada önleyici çalışmaların önemine dikkat çeken Av. Akço konuşmasında, ihmal ve istismar meselesi müdahalelerin yeterliliği üzerinden tartışılmasının çocuğu korumada yetersiz kaldığını belirterek "ihmal ve istismar olmadan önce müdahalelere odaklanarak, hukuk sistemi açısından cezaların yetersizliği kadar önleyici düzenlemelerin yetersizliğini sorgulamak gerekir. Onlar tespit edilebilirse çocuklar için koruyucu bir çevre oluşturulabilir ve ancak o zaman olduktan sonrası müdahaleler daha etkili olur", dedi.

KORUNCUK VAKFI İZMİR ŞUBE BAŞKANI IŞIL NİŞLİ;

Koruncuk Vakfı, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin çocuğun yüksek yararını temel alan çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla, çocukların eğitim hakkını gözeterek başta barınma olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılıyor; onların aile, kültürel ve sosyal hayata tam katılım haklarına erişmeleri için karşılaşabilecekleri olumsuzlukları en aza indirmeye yönelik saha çalışmaları, farkındalık ve savunuculuk çalışmalarını yürütüyoruz dedi.

PEKİ, VAKFIN GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYOR?

Bir proje fikri ile gelebilirsiniz, çeşitli köy komitelerimiz var. Köy komiteleri daha çok köydeki gereksinimler, çocuklar, köyün işleyişi ilgili olarak çalışıyor. Bunun için sosyal hizmet uzmanı psikologlar çocuk doktoru gibi o konuda uzmanlığı olan öğretmenlerin çalıştığı ekip var. Birde fon yaratma komitemiz var. Yükü ağır olan komite proje önerisiyle geliyorlar kampanyalarda çalışıyorlar, etkinlikler yapıp orda görev alıyorlar, bağışçı getiriyorlar bize. Strateji planlama komitesi var. Büyük kurumsal projelerin başında oluyorlar. Proje fikri ile gelirler isterseniz evinize dost arkadaş ev yemeğinde hediye istemiyor 100 TL vakfa bağış yapmalarını istiyorlar. Kurban bağışları olabilir. Fitre, zekât olabilir. Eğitim bursları olabilir. Nikâh şekerleri yerine magnetler olabilir. Koruncuk çikolataları yapıyoruz bunlardan alabilirler. İyi bir yönetim kadrosuyla iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bizi takip etsinler destek versinler. Koruncuk eski ama biz İzmir’de yeniyiz. Gayretimiz çok Allah utandırmasın. Eğitim hayatı riskte olan kızlarımız bizlere ulaşabilirler.