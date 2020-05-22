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Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü plajı Çıralı'da iki dişi caretta caretta, yüzlerce yumurtalarını sahilde açtıkları yuvalara bıraktı.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:36
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Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü Çıralı sahiline çıkan iki dişi deniz kaplumbağası, yumurtalarını bıraktı. Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi'nde gönüllü olarak çalışanlar tarafından fark edilen izlerin ardından işaretlenen sezonun ilk yuvaları korumaya alındı. Yuvaların üzeri konulan kafeslerle de belirlendi. 2 yıl önce 20 yıllık rekor kırarak 152 yuvaya ulaşan Çıralı'da geçen yıl ise bu sayı 85'te kalmıştı. Bu yıl ise Çıralı sahilinde beklenen rakamlar yine 85 ila 100 yuva arasında olması yönünde.

'İLK YUVALARIMIZ OLUŞTU'

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokole istinaden sahilde çalışmaya başladık. İki tane deniz kaplumbağası sahile yumurtalarını bıraktı. İlk yuvalarımız oluştu. 3.2 kilometre genişliğindeki plajımızda gönüllü arkadaşlarla bu yıl da yine aynı şekilde koruma, izleme çalışmalarını yürüteceğiz" dedi.

'COVİD-19 NEDENİYLE SAHİLLER KAPLUMBAĞALARA KALDI'

Bu sene işlerinin biraz daha kolay göründüğünü aktaran Habib Altınkaya, "Covid-19 nedeniyle sahil şu anda boş. Artık biraz da kaplumbağalara kaldı. Onun için de fazla sıkıntı çekmeden hep beraber hem koruyarak hem de kullanarak bu yıl da kaplumbağa koruma, izleme sezonunu atlatacağız. Evvelki sene rekor kırmıştık 152 yuvayla Çıralı'da 20 yıllık çalışmalarımızın en büyük rekoruydu. Geçen yıl 85 yuvamız oldu. Bu yıl da 85 ila 100 arasında olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah güzel ve verimli bir çalışma yürütürüz. İnşallah sağlık, sıhhat içinde bu çalışmayı tamamlarız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇıralıCaretta CarettaYumurtaAntalyaKemer
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