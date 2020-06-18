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Çıldır Gölü, güzelliği ile göz kamaştırıyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, doğal güzelliği ile göz kamaştırıyor. Yazın ayrı, kışın ayrı güzelliğe bürünen Çıldır Gölü, ziyaretçi akınına uğruyor.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:48
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Çıldır Gölü, güzelliği ile göz kamaştırıyor

Denizden 1959 metre yükseklikte Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra da büyük ikinci gölü. Bir lav akıntısı ile bir moloz mahrutunca meydana gelmiş bir doğal set gölü olan Çıldır, birçok dere ve pınarlarla besleniyor. Muhteşem tabiatı ile yaz ve kış ayrı güzelliklere bürünen Çıldır Gölü, normalleşme ile birlikte yavaş yavaş piknikçilerin akınına uğruyor.

'ÇILDIR GÖLÜ'NE HERKESİ DAVET EDİYORUZ'

Özelikle kış aylarında binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Çıldır Gölü kıyısındaki işletmecilerden İlimdar Senem, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle üç ay boyunca işletmemizi açamadık. Normalleşme süreci ile birlikte işletmemizi hizmete açtık. Hijyenik ve sağlık koşulları kuralına uyup gelen müşterilerimizi ağırlamaya başladık. Çıldır Gölü’nün temiz havası ve doğası gereği herhangi bir sorun bulunmuyor. İşletmemize gelen misafirlerimize buranın doğal balığı, eti ve organik ürünlerini sunuyoruz. Bir tarafında Kısır diğer tarafında Göy ve Akbaba dağları buluna doğa harikası Çıldır Gölü'ne herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

'SARI BALIĞIN ÜREME ALANLARININ KORUNMASI GEREKİYOR'

Çıldır Gölü'nde özellikle üreme alanlarının korunması gerektiğini hatırlatan Senem, "Gölü tehdit eden en büyük tehlike kerevit ve zebra midyeler. Çıldır Gölü'nde sarı balığın üreme alanları iyi korunamıyor, anaç balıklar karnında 3 bin 600 yavrusuyla birlikte katlediliyor. Çıldır Gölü barajı denetimsiz su tüketmesiyle birlikte balıkların üreme alanları sazlıklar kuruyor. Sazlıkların kuruması sonucunda, sazlığa yumurta bırakan sarı balık yavruları suyun çekilmesiyle birlikte orada kalıyor ve telef oluyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çıldır GölüArdahan
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