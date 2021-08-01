Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Okul çatı onarımı
Okul çatı onarımı
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası...
Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
Ege Üniversitesi 96 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor

TARİHİ ÇIKRIKÇILAR YOKUŞU RESTORE EDİLİYOR

01 Ağustos 2021 Pazar 11:55
10 Okunma
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara’nın en eski alışveriş merkezi olan ve tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanan Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor.   

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çıkrıkçılar Yokuşu’nun sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri için danışmanlık hizmeti alım ihalesi düzenleyecek. Altındağ ilçesinde bulunan Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki 51 yapıyı kapsayan hizmetin ihale, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek.

12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak ihale için teklifler elden teslim edilecek. 

İhale ilanı ile alakalı diğer ayrıntılar için için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den haritalı 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji'den haritalı 'sıcak hava' uyarısı
Bodrum'da makilik yangını
Bodrum'da makilik yangını
Pakdemirli: Hatay ve Fethiye yangınları kontrol altında
Pakdemirli: Hatay ve Fethiye yangınları kontrol altında
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
'Acıgöl'ü kaybediyoruz'
'Acıgöl'ü kaybediyoruz'
Kıyıdan 5 metre açıkta, 1 metre derinlikte zehirli aslan balığı 
Kıyıdan 5 metre açıkta, 1 metre derinlikte zehirli aslan balığı 
Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde kısmen kontrol altında
Fethiye'de alevler, 5 hektar ormanlık alanı küle çevirdi
Fethiye'de alevler, 5 hektar ormanlık alanı küle çevirdi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma