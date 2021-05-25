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Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuna 4 tutuklama

Adana’da çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında örgütün liderliğini yaptığı öne sürülen Ü.G.’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

25 Mayıs 2021 Salı 10:17
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Çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuna 4 tutuklama

ADANA, (DHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesinde çıkar amaçlı kurulan organize suç örgütünü deşifre etti. Savcılığını yakalama kararının ardından örgüte üye oldukları öne sürülen şüphelilerin evlerini 21 Mayıs günü şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 25 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda çek ve senet, alacaklıların isimlerinin yer aldığı defter ele geçirildi.

Liderliğini Ü.G.’nin yaptığı öne sürülen suç örgütünün, nitelikli yağma, gayrimenkul satışı üzerinden 'yağma, silah ve mühimmat ticareti, tehdit ve kasten yaralama, görevi kötüye kullanma' suçlarını işlediği saptandı. Örgüt üyeleri arasında imam O.D.’nin de olduğu bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden 8’i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ü.G.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Cami imamı O.D. ile birlikte 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adanaçıkar Amaçlı Suç örgütüOperasyonTutuklamaOncevatan
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