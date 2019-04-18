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Çiğli'de Çocuk Şenliği

Çiğli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5 gün sürecek "23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliği" düzenleniyor.

Çiğli'de Çocuk Şenliği

Çiğli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 5 gün sürecek "23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliği" düzenleniyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 12:24
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Çiğli'de Çocuk Şenliği

Çiğlili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 19-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan renkli ve eğlenceli etkinliklerle erkenden kutlamaya başlayacaklar. Makedonya'dan gelen Çaşka Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun dans gösterisi, Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatro Ekibinin tiyatro gösterimi, yüz boyama, palyaço, maskotlar, müzikal eğlence, anlatı, sosis balon, Türk Bayraklı balon dağıtımı, pamuk helva ikramı, animasyon gibi etkinliklerle Çiğlili çocuklar eğlenceye doyacak. 

23 Nisan coşkuyla kutlanacak

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesinin düzenleyeceği 23 Nisan özel programında, çocukları eğlendirmek için birbirinden renkli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.  Çiğli’de yaşayan çocukları ve aileleriyle birlikte etkinliklere davet eden Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğlili çocuklarımızın Ulu Önder Atatürk’ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamalarını istiyoruz. Çocuklarımız gönüllerince eğlenmesi için birbirinden renkli aktiveteler düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklere katılmaya davet ediyorum” dedi.

30 kişilik Makedon ekip Çiğli’ye geliyor

23 Nisan Çiğli Çocuk Şenliği etkinliğine katılacak olan Makedonya Çaşka Belediye Başkanı ve 30 kişilik Halk Dansları ekibine Çiğlililer ev sahipliği yapacak. Misafir Makedon çocuklar, Çiğli Maltepe’de yaşayan Makedonya’dan göçüp Çiğli’ye yerleşen ailelerin yanında kalacak. 

ÇİĞLİ ÇOCUK ŞENLİĞİ ETKİNLİK PROGRAMI

"Çaşka Belediyesi (Makedonya) Halk Dansları Gösterisi "

Tarih: 19 Nisan 2019 Cuma Saat: 13.30

Yer: Yenimahalle Selim Diniz İlkokulu

"Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Çevreci Afacanlar"

Tarih: 20 Nisan 2019 Cumartesi Saat: 15.00

Yer: Çiğli Belediyesi Konferans Salonu

"Çaşka Belediyesi (Makedonya) Halk Dansları Gösterisi"

Tarih: 22 Nisan 2019 Pazartesi Saat: 11.00

Yer: Maltepe Mahallesi Maltepe İlkokulu

"Yüz Boyama, Dans Gösterisi, Palyaço, Maskotlar, Müzikal Eğlence"

Tarih: 23 Nisan 2019 Salı Saat: 19.00

Yer: Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı

"Yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk", Tek kişilik anlatı yazar Coşkun İnce

Tarih: 24 Nisan 2019 Çarşamba Saat: 19.00

Yer: Çiğli Belediyesi Konferans Salonu

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.04.2019 12:27
Anahtar Kelimeler:
Çiğlide Çocuk Şenliği
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