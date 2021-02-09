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Çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, halk arasında balık biti ya da balık paraziti olarak bilinen parazitlerin Türkiye sularında 24 türünün olduğunu söyledi. Doç. Dr. Özak, "Bu parazitlerin bazı türleri balık dilinde yaşadığı için balıkların gelişmesine engel oluyor. Bu da balık ölümlerini beraberinde getiriyor. Tüketicilerimizin korkmasına gerek yok. Aslında parazit görülen balıklar, doğal organik bir balık olduğunun göstergesidir’’ dedi. Doç. Dr. Özak, parazitlerin çiftlik balıklarında boğularak ölümüne neden olduğunu belirtti.

09 Şubat 2021 Salı 09:48
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Çiftlik balıklarını boğarak öldürüyorlar

Levrek, lüfer, somon gibi hem yüzeyde hem dip balıklarında görülen ve halk arasında balık biti olarak adlandırılan parazit türleri balıkların deri, solungaç ve dillerine yapışarak deniz canlılarının hem beslenmesi hem de gelişmesine engel oluyor. Özellikle kafes balıkçılığında ölümlere neden olan bu parazitler hem av ekonomisini hem de popülasyonu olumsuz etkiliyor.

Türk karasularında 24 parazit türünün tespit edildiğini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, parazit türlerinin karides ve yengeçlerle akraba olduğunu belirtti. Parazit türlerinin her birinin farklı şekilde beslendiğini söyleyen Doç. Dr. Özak, bir türün levreği tercih ederken başka bir türün lüfer balığını tercih ettiğini aktardı.

‘BAZI TÜRLER KANLA, BAZI TÜRLER İSE BALIK KASLARIYLA BESLENİYOR’

Parazitlerin larva evresinde su içinde serbest dolaştığını söyleyen Doç. Dr. Özak, "Balıklar solunum için ağızlarına suyu aldıklarında bu larvaları da ağızlarına almış oluyorlar. Bir başka yolları ise bu parazitler ışığa çok duyarlı oldukları için üstlerinden bir balık geçtiğinde zıplayarak balığa tutunabiliyorlar. Tutunma organelleriyle tutunduktan sonra balıkların deri altı ve dillerindeki kanla besleniyorlar. Bazı türler ise balıkların kas dokularına kadar inebiliyor’’ dedi.

‘BALIKLAR BOĞULARAK ÖLÜYOR’

Parazitlerin balıklar üzerinde yaşam formu oluşturmalarının balıklar için büyük bir stres oluşturduğunu söyleyen Doç. Dr. Özak, "Bu parazitler, balıkların dillerine yapıştıktan sonra balıkların beslenmesi zamanla azalıyor ve üzerlerinde bir yükle gezmek zorunda kalıyorlar. Bazen de balıkların ölümüne neden olan yaralarda oluşabiliyor. Balık ölümlerinde en fazla karşılaşılan durumlar balık çiftliklerinde oluyor. Çiftlik balıklarında solungaca yerleşen parazitler görüldüğünde balıkların solungaçlarına etki gösterdiği için solunumu engellemiş oluyorlar ve balık boğularak ölüyor’’ diye konuştu.

‘TÜKETİCİLERİN KORKMASINA GEREK YOK’

İzopot adı verilen parazit türünün balıkların ağzında yaşadığını söyleyen Doç. Dr. Özak, "Bu parazitlerin boyları oldukça büyük. 5 cm boya kadar ulaşabiliyorlar. Bu boyuttaki parazitlerde balıkların beslenmesini engelliyor. Tüketicilerimizin korkmasına gerek yok. Aslında parazit görülen balıklar doğal organik bir balık olduğunun göstergesidir’’ diye konuştu.

20 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Nuri Kılıç, balık biti ya da parazit türlerinin genellikle çiftlik balıklarında görüldüğünü belirterek, "Doğal balıklarda bu parazitlerle nadiren bizler de karşılaşıyoruz. Bu parazitler balıkların ağzına yerleşerek hayatlarını sürdürüyor. Bunun insanlara bir zararı yoktur ancak balığa etkisi büyüktür. Bu parazitler balığın beslenmesini etkiliyor ve balığı zayıflatıyor. Parazit görülen balıkların etleri zayıf olur. Balığı tuttuğunuzda sert değildir. Daha cılızdır’’ diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çiftlikBalıkSomonLevrekLüferÇukurova ÜniversitesiDoç. Dr. Argun Akif ÖzakParazit
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