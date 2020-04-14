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Çiftçiler üretim için ara vermeden çalışıyor

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftçiler, koronavirüsle mücadelenin sıkı şekilde yürütüldüğü günlerde gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması amacıyla üretime ara vermeden çalışmaya devam ediyor.

14 Nisan 2020 Salı 08:29
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Çiftçiler üretim için ara vermeden çalışıyor

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, çiftçiler de tarlalarda işinin başında kalıp, çalışmalarına devam ediyor. Sosyal mesafe kuralı gibi salgına karşı önlemlerini alan çiftçiler, gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması için var güçleriyle çalışıyor.

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Odamıza kayıtlı 232 bin dekar tarım alanımız var. Bunun yüzde 40'ını kiraz oluşturuyor. Ana geçim kaynağımız kiraz. Kirazın dışında ciddi bir şeftali dikim alanımız var. Yağlık ve sofralık olarak zeytinlik alanımız mevcut. Ayrıca erik üretimi yapıyoruz. Bunun yanında araziyi dinlendirmek için, bu arazilerde 1 yıl sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Kışlık ve yazlık olarak her türlü sebzeleri üretiyoruz. Meyve olarak karpuz ve kavunu da yine toprağı dinlendirmek için sezonluk dikiyoruz. Odamıza kayıtlı 10 bine yakın çiftçi var. Bunların 6 bine yakını kiraz üreticisidir" dedi.

Kemalpaşa'nın hem tarım, hem de sanayi kenti olduğunu hatırlatan Oray, Türkiye'nin en büyük 2'nci organize sanayi bölgesinin, Kemalpaşa'da olduğunu hatırlattı. İlçenin aynı zamanda önemli bir kiraz üretim merkezi olduğunu belirten Oray, ''İzmir'deki kirazın yüzde 85'ini biz yetiştiriyoruz. Üreticimiz yine tarlasında, üretmeye devam ediyor. Bu yönde bir sıkıntımız yok. Türkiye genelinde çiftçimiz çalışıyor. Bu koronavirüsü de el birliğiyle atlatırız. Gıda sıkıntısı da yaşanmaz" diye konuştu.

'VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETSİN'

Evli ve 2 çocuk babası çiftçi Ahmet Okay (60) da koronavirüs salgınına karşın üretim yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Biz tedbirlerimizi aldık. Toplam 40 dönümlük arazimde üretmeye çalışıyorum. Kiraz, şeftali, domates, biber ve patlıcan üretiyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız da ürünlerimizi alsınlar diyorum" dedi.

Evli ve 3 çocuk babası çiftçi Nurullah Kara (54) ise, "30- 35 dönüm arazide yazlık olarak domates, biber ve kabak gibi sebze üretiyoruz. Üretimimiz devam ediyor. Üretim yaptığımız sürece gıda sıkıntısı yaşamayız. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla ürün tüketmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çiftçiTarımTarlaBahçeürünüretim
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