Çevrecilerin tepki gösterdiği festival TBMM gündeminde

MERSİN - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kentte gündem yaratan festival ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi verdi.



CHP'li Antemen soru önergesinde, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'ndeki Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkı’nda 5-6-7 Haziran'da çok sayıda şarkıcının konserleri ile gerçekleşecek Mersin Popfest'in yapılacağı alanda tam da aynı tarihler Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme dönemi olup, bölgeye yumurta bıraktığı günler olduğunu belirterek "Bu doğa katliamına dur diyecek misiniz?" diye sordu.



CHP’li Antmen, alanın Orman ve Su İşleri Bakanlığı alanı 25 Ağustos 2017 tarihinde ihale ettiğini belirterek, "İhaleyi alan işletmeci ile 28 Eylül 2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ancak, sözleşme koşulları ve tabiat parkı içerisinde yapılan incelemeler sonucunda sözleşmenin birçok maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Özel işletme kullanımına geçen bölge, dünyada nesli tükenmekte olan Caretta Caretta kaplumbağalarının Mersin’de ürediği 5 yerden birisi olma özelliğine sahiptir. Caretta Caretta kaplumbağalarının üreme dönemlerinde ve alanlarında ses, ışık ve olumsuz fiziksel koşulların olmaması gerekmektedir" dedi.



Festivalin yapılmasının Caretta Caretta kaplumbağalarının soylarının tüketilmesine yol açmak anlamına geleceğini ifade eden Antmen, "Konser alanında ilgili işletmenin kepçelerle bölgeye özgü endemik bitkileri yok ettiği ve kaplumbağaların yumurtlama alanlarını tahrip ettiği belirtilmektedir. Taraflarca imza atılmış sözleşmenin 52'nci maddesi 'İşletmeci, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu vb. mer’i mevzuat çerçevesinde belirlenen ya da belirlenecek kurallara uymak zorundadır', 109'nci maddesi 'İşletmeci, çevreye ve çevredeki bitki örtüsüne zarar verici faaliyette bulunamaz', 115'nci maddesi de 'İşletmeci, sahada mevcut otların biçilmesi dışında yaralama, budama, kesme, kökleme, yakma vb. şekilde bitki örtüsüne hiçbir müdahalede bulunamaz, yaban hayvanlarına zarar verici faaliyetlerde bulunamaz, bulunmasına müsaade edemez' demektedir. Öte yandan, 3 gün sürecek olan festivalin yer değişikliği veya iptal edilip edilmeyeceğine dair henüz bir bilgi paylaşımı olmamış bu da kamuoyunda ve doğaseverler arasında tepkiye neden olmaktadır. Konuyla ilgili olarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da; doğa sever, ilgili demokratik kitle örgütleri ile birlikte yaşanacak bu doğa katliamına tepki göstermiştir" diye konuştu.



Antmen, önergesinde Bakan Kurum’un şu sorularına cevap istedi:



"Caretta Carettalar için büyük bir tehdit olan bu etkinliği iptal edecek misiniz? Konuyla ilgili ne zaman harekete geçilecektir? Bu doğa katliamına dur diyecek misiniz?



Bölgede faaliyet yürüten işletme sözleşmede belirtilmesine rağmen bölgeye özgü bitkileri nasıl yok etmekte, tam da Caretta Ceratta’ların üreme döneminde zararlı olduğu bilinmesine rağmen nasıl festival yapabilmektedir? Konuyla ilgili idari süreç başlatılmış mıdır?



Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Caretta Caretta’ların soylarının devamı, güvenli üreme ve doğal koşullarda yaşamaları için hangi çalışmalar yürütülmektedir?



Mersin’de özel işletmeye devredilen kaç sahil, ormanlık ve benzeri alan bulunmaktadır? Buralar ne şekillerde kimlere ihale edilmiştir? Bahsi geçen bu işletme bölgelerinde doğal ortamın korunması konusunda ne tür önlemler alınmakta ve denetimler yapılmaktadır? Konuyla ilgili çevrenin ve hayvanların korunmasına ilişkin sözleşme maddelerine uymayan kaç işletme tespit edilmiştir? Bu işletmelere ne tür yaptırımlar uygulanmıştır?"