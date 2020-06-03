Caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Dünyanın en ünlü ve uzun plajlarından biri olan Patara Plajı, caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından biri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki 3 kişilik ekip tarafından bu yıl antik plajda, caretta carettalar gözlemlenecek. Yuvalar koruma altına alınacak ve yavru çıkışları izlenecek. Yavruların sağlıklı biçimde Akdeniz'in mavi suları ile buluşmasına yardımcı olacak ekip, 1 Haziran'dan itibaren antik plajda görev yapmaya başladı.

18 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun plajları arasında yer alan Patara Plajı'nın 12 kilometrelik bölümünde caretta carettaların yumurta bırakması ve yavru çıkışı gözlemleniyor. Bu bölümün 7 kilometresi Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde. Bu yıl koronavirüs salgını, seyahat kısıtlaması nedeniyle koruma ekibi 1 Haziran tarihinde göreve başlayabildi. Daha öncesinde tespit edilen 7 yuvayı, Patara Plajı'nı işleten Kaş Belediyesi'nin çalışanlarından Ali Pehlivan gözlemleyerek, işaretledi.

Gözlem ekibine geçen yıllarda olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarından koronavirüs salgını nedeniyle gönüllü alınamıyor. Tespit edilen her yuva, yüzey altı kafeslerle insan yoğunluğunun yaşandığı, plaja gelenlerin denize yoğun olarak girdiği bölgelerdeki yuvalar hem yüzey altı ve hem de yüzey üstü tel kafeslerle korumaya alınıyor. Uyarıcı levhalarla yuvalar korunmaya çalışılıyor.

Patara Plajı'nda, caretta carettalar 15 Mayıs'tan 15 Eylül'e kadar yumurta bırakıyor, yuvalardan yumurta çıkışı gerçekleşiyor. 15 Mayıs- 15 Eylül tarihleri arasında saat 08.00'den akşam saat 20.00'ye kadar, antik plajdan insanlar yararlanabiliyor. Akşam 20.00'den, sabah saat 08.00'e kadar da caretta caretta kaplumbağaları yararlanıyor. Akşam 20.00'den, sabah 08.00'e kadar Patara Plajı'na insan girişi yasak. Geçen yıl Patara Plajı'nda 284 caretta caretta yuvası tespit edilmişti. Bir ana caretta, yuvaya 20 ile 150 arasında yumurta bırakıyor. Her 100 yumurtadan ortalama 80 yavru çıkıyor. Yuvaya bırakılan yumurtalardan 45 ile 60 gün arasında yavru çıkıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle dinlenen plaja daha çok carettanın yumurta bırakması bekleniyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale başkanlığındaki ekip, akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar Patara Plajı'nda görev yapacak. Ekibin tek isteği var. İnsanların koruma önlemleri kapsamında alınan yasaklara uyması.