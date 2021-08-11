Canan Volkan Çetin Makyaj Ürünlerinin Tanıtımı İçin Marcela Iglesias ile Görüşecek!

İSTANBUL- Geçtiğimiz günlerde medyada bahsedilen ünlü oyuncu Marcela Iglesias, fenomen Canan Volkan Çetin’in ürünlerine merhaba diyecek.

Ünlü fenomen Canan Volkan Çetin görüşme ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yaptı: “Güzellik ve estetik operasyonlarını kesinlikle maddi beklentilere dayalı olarak değil, tamamen sevdiğim, ve ilgi duyduğum bir alan olduğundan dolayı, konunun duayeni, örnek aldığım kişilerin ışığında yapmaktayım. Dolayısı ile takipçilerimi de bana duydukları hayranlıklarını kenara bırakıp, onları da ailemden birer birey gibi görmekteyim, buna özellikle değinmek isterim. Hep birlikte nice başarılara imza atmak dileğiyle…”

Şeklinde açıklamada bulunan Canan Volkan Çetin’e bize yaptığı açıklama için teşekkürlerimizi sunar, başarılarının devamını dileriz.

ELİF HAYVALI