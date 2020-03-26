Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Zonguldak Valisi: Kentte risk bir miktar daha yüksek
Zonguldak Valisi: Kentte risk bir...
Tütün ve kolalı gazozda ÖTV oranları değiştirildi
Tütün ve kolalı gazozda ÖTV...
Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor
Patara'nın dev sütunları yerlerine dikiliyor
Altun, 24 saatte alınan önlemleri açıkladı
Altun, 24 saatte alınan önlemleri...
MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 8 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Can dostlarının ihtiyaçları için kepenk kapatmadılar

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok dükkan kepenk kapattı. Ancak canlı hayvan satan pet shoplar, hayvanların ihtiyaçlarının giderilmesi için açık kaldı.

26 Mart 2020 Perşembe 10:13
0 Okunma
Can dostlarının ihtiyaçları için kepenk kapatmadılar

Çoğu işletmeci müşterilerinin azalmasına rağmen dükkanda bulunan canlılara bakabilmek, evlerde bakılan diğer hayvanların mama başta olmak üzere diğer ihtiyaçları için çalışmaya devam ediyor.

"SOKAĞA BIRAKACAK HALİMİZ YOK"


Bakırköy’de pet shop sahibi olan Sinan Has, olası bir sokağa çıkma yasağı durumunda bile hayvanlara bakmaya devam edeceğini, hatta gerekirse evine götüreceğini belirterek, "24 saat buradayım. Bunlar da canlı sonuçta sağlık sorunu olabilir, herhangi bir problemi olabilir. Bu yüzden burada olmak zorundayım. Bu şekilde devam ederse durmak zorundayım. Gelen giden yok ama hayatımıza bir şekilde devam ediyoruz. Buradakilerin çoğu yavru. Birisinin onlara bakması lazım. Mamalarını, sularını vermesi lazım. Altlarını temizlemesi lazım. Sokağa çıkma yasağı olursa alacağız evlerimize götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Sokağa bırakacak halimiz yok" dedi.


"BU HAYVANLAR AÇ KALMAYACAK"


Başka bir pet shop işletmecisi Fatih Cihan da, "Canlılarımız var açığız. Bakmak zorundayız. Bu hayvanlar aç kalmayacak. Bir şekilde onların mama ihtiyacını karşılamak gerekiyor. Biz de onlara 12 saat hizmet veriyoruz. Gelemeyen yaşlı insanların evlerine servislerimiz var. Evlerindeki kedilerin köpeklerin ihtiyaçları olduğu için eve kadar teslim ediyoruz. Canlıların yem alışverişi devam ediyoruz. Petler de bu yüzden var. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına da yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsHayvanPet Shop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
Koronavirüs, sarımsağın fiyatını yüzde yüz artırdı
OFLU GAZETECİ ERDOĞAN TAŞKIRAN VEFAT ETTİ
OFLU GAZETECİ ERDOĞAN TAŞKIRAN VEFAT ETTİ
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
CORONA VİRÜSÜNE KARŞI GERÇEK YOGA DERGİSİ
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı? Berberler Odası'ndan açıklama
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı? Berberler Odası'ndan açıklama
Koronavirüs limona talebi artırdı
Koronavirüs limona talebi artırdı
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi
BEYAZ GÜZELLİĞİN ZİRVE NOKTASI: KARTALKAYA
BEYAZ GÜZELLİĞİN ZİRVE NOKTASI: KARTALKAYA
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Koronavirüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı
Kolonya firmasından uyarı: Sahte kolonya kör edebilir, ölüme yol açabilir
Kolonya firmasından uyarı: Sahte kolonya kör edebilir, ölüme yol açabilir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı