Çalıkuşu Derneği ve EMŞAV Vakfı Aydın’da buluştu

Merhaba dostlarım!

Haberler AVRUPA ve TÜM DÜNYANIN KOYU MİLLİYETÇİ-SAĞCI akımlar ile sarsılacağını gösterir iken bir baromuzun seçimlerinde farkli-ayrılıkçı söylemler bulunan grupların baştacı edilmesi kötü.

Ben bugün mutlu idim.

Kardeşimin kongresinde yanında olamamıştım;

SEÇİLEN BAŞKAN olmuş;nice başarılar O ve ekibi ile olsun.

Mutlu idim çünkü EMŞAV AİLEM ile birlikte idim.

GÜZEL ÜLKEMİN YEDİ BÖLGESİNDEN 56 temsilci ve EMŞAV GENEL MERKEZİ bir araya geldik AYDIN EMŞAV’IN ev sahipliğinde.

Ne güzel TÜRKİYE’MİN kuzeyi,güneyi,doğusu,batısı ile RENGARENK bir arada idik; HASBIHAL EYLEDİK.

Kah gözyaşı gelip oturdu göz pınarlarımıza,kah acı bir tebessüm yerleşti dudak kenarımıza.

Sorunlarımızı masaya koyduk,çözümlerini bilip yıllarca çözsünler diye beklediğimiz.

-GAZİ KİMDİR!

ŞEHİT SADECE CENNETTE MİDİR!

Tanımlansın MEVZUATDA yerini alsın dedik.

-GAZİ-ŞEHİT sadece O AN değil HER AN GÖRÜNÜR olsun toplumca dedik.

-Sosyal,özlük hakları yönünden niye ayrı ayrı uygulamalar var ?diye eleştirdik.

-VATAN-BAYRAK diyerek istemeyenler adına biz DİL olup isteyelim dedik...

-YERLİ ve MİLLİ ÜRETİME bile giriştik ki kork bizden İKTİSADİ EMPERYALİZM...

-G.A.T.A(Gülhane Askeri Tıp Akademisi) Rehabilitasyon Merkezinin VERİMLİ olması ve yeni Rehabilitasyon Merkezleri için öyle güzel sunumlar yapıldı ki;Aklınız durur...

-Naçizane bu kadar çalışkan EMŞAV ailem arasında biz de ERA Hukuk Bürosu olarak Şehit yakınları ve Gazi-gazi yakınlarına bila-bedel hukuki destek vereceğiz...

-56 temsilcilik her gün ARI MİSALİ çalışmak demek;HEP BERABER HER GÜN ÇALIŞMAYA devam demek...

Erzurum EMŞAV ailemizin daveti ile ŞUBAT 2023’te sürprizlerle,tüm EMŞAV Ailesi ERZURUM’da olacağız.

Bizleri en önemlisi ABDURRAHMAN YILMAZ- EMŞAV GENEL BAŞKANIMIZI takip edin.

Sn.Başkanın sözleri ile bitireyim...

“Emşav İl Başkanları istişare toplantımızı Aydın ilinde gerçekleştirdik.

56 Temsilciliğimizin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İl Başkanlarımızla durum değerlendirmesinde bulunduk.

İl Başkanlarımızın taleplerini dinledik. Gazilerimizin ve Şehit Ailelerimizin il başkanlarımıza iletmiş oldukları sorunların çözümü konusunda neler yapmamız gerektiğini değerlendirdik. Toplantı sonuç bildirgemizi en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Bundan sonraki çalışmalarımıza da ışık tutacak bu güzel değerlendirme toplantımıza katılan tüm Genel Başkanlık birimleriyle Merkez Yönetim Kuruluna, Bölge Başkanlarımıza, il Başkanlarımıza ve hasseten Aydın İl Başkalığımıza Emşav İktisadi İşletmeler Genel Müdürümüze teşekkür ederim.”

Sn.Abdurrahman YILMAZ’A EMŞAV ailemiz adına yürekten teşekkür ediyor;nice çalışmalarda DÜNYA DÖNDÜKÇE birlikte olmayı diliyorum.

Bu arada Canfer BALÇIK’I da özel istek alan

“BEN MEHMET”şiiri nedeniyle tekrar tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun;Mekanları cennettir elbet!

Gazilerimizde var olsunlar ..

Av.Tülay Bekarw