Çalıkuşu Derneği Somalı çocuklar ile

Merhaba Dostlar,





Çalıkuşları Derneği olarak son 6 ayda çok şeyler yaptık yine dostlarımız ile.

Ama yaptıklarımızı yazma ve basına duyurma konusunda hep çok isteksizim dernek başkanı olarak.Yönetim kurulumuz ve üyelerimizde beni bu konuda eleştiriyorlar haklı olarak.

Geçen hafta çok hem de çok ağır misafirlerimiz vardı.Soma’dan 150 misafir ağırladık. Soma-Bilsem İlkokul-Ortaokul öğrencileri bizimleydi.

SOMA ile gönül bağım,2014 yılı SOMA KATLİAMI sırasında MADEN KOMİSYONU BAŞKANI olarak defalarca SOMA’da olmam nedeniyle oluştu.ONLAR BENİ BEN ONLARI YÜREĞİMİZE ALDILAR-ALDIK.

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Toplum içerisinde birbirimize destek vermek, yardım etmek, özellikle meslek sahibi bizler için vatandaşlık ödevidir. Sanıyorum yazmak istemememizin ve yaptıklarımızı bildirmememizin nedeni ise “İYİLİK YAP DENİZE AT”atasözümüz gereğidir.

Tüm Çalıkuşları Ailesine ve destek verenlere teşekkürlerimle;kısaca yapıp duyurmadığımız etkinliklerden bahsedersek:

-Hakkari,Durankaya Beldesi Şehit Teğmen Abdulselam Özatak Anadolu Lisesi öğrencilerinin tümüne mart ayında bot gönderdik.

-Ankara,Mamak Emine Taşkent İlkokulu öğrencilerine “Nutuk” ,spor ayakkabı ve babet desteği verdik 23 nisan için. Okul idaresinin düzenlediği “Sıfır atık Projesinde”başarı gösteren 60 öğrenciye hamburger partisi düzenledik.

-19 Mayıs 2022’de yıllardır çalıştığımız ve gözbebeğimiz olan, Suzan Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine spor ayakkabı desteği verdik. Bize güvenen ,inanan çocuklara ulaşmamızı sağlayan , okul idarecilerine ve öğretmenlere yürekten teşekkürler.

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Şimdi gelelim ağırladığımız “Soma Çocukları ve Çalıkuşları Buluşmasını”anlatmaya.

4 ay önce planladığımız bu etkinlikte çocukların ve öğretmenlerin Ankara’ya SOSYAL ve KÜLTÜREL ziyaret-özellikle ANITKABİR ZİYARETİ-yapabilmesi için 3 büyük otobüse ihtiyaç vardı.

Yerel bir kurum otobüslerin bedelini kendisinin karşılayabileceğini söylemişti. Ziyaret tarihi olan 16 haziran 2022 tarihinden 2 hafta önce yakıt fiyatlarının artması sonucu ;

söz veren kurum otobüslerin bedelini karşılayamayacağını söyledi.

Bir an iptal etmeyi düşündük lakin heyecanla Anıtkabir’ i ve ATATÜRK’Ü ziyareti bekleyen çocukları düşününce;neye mal olursa olsun yapmaya karar verdik.

Öncelikle Soma’dan geliş-gidiş bir otobüs bedelini şahsen karşılayan değerli kardeşim İbrahim Kadağan’ a yürekten teşekkürler.

Aradım:”Kardeşim …….TL. gönderebilirmisin”

dedim.

-“Elbette ablam”dedi. Değerli dost Ali Şallı ile birlikte bir otobüs bedelinin büyük bir kısmını karşıladılar.

Sevgili EMŞAV ailem ve Başkanı Sn.Abdurrahman Yılmaz’da geri kalan kısmı yine şahsen karşıladılar.

Soma Belediye Başkanı Sn.Ali Tulup bey ,

“Çocuklarımız için bir otobüs bedelini de biz karşılarız” dedi yürekten...

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sn. Nurettin Akçul’da,”onlar bizim çocuklarımız bir otobüs bedelini biz karşılarız;Çocuklarımızı sabah kahvaltı ile karşılayıp hediyelerini de veririz “dediler.

Kahvaltı sonrası çocuklarımız,

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş mekanı olan Kurtuluş Savaşı Müzesi-yani 1.TBMM ve Cumhuriyet kazanımlarının ,kanunlarının birçoğunun inşa edildiği 2.TBMM -yani Cumhuriyet Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Müzeleri gezmek için izin alan ve rehber temin eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn.Şenol Sunat Hanımefendiye Yürekten Teşekkürler.

Bu arada Rahmi Koç ve Etnografya Müzesi için jet hızıyla izin alan Sevgili Arkadaşım Kültür Bakanlığı Daire Başkanı Sn.Sanem Arıkan’a da teşekkürü unutmamalı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Mansur Yavaş Gazipark-BelPa tesislerinde çocuklarımıza öğle yemeği ikram etti;ekibinin güler yüzlü hizmeti ile;minnet duyduk.

Çocuklarımızın Ankara’ya Geliş sebebi olan Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’Ü resmi tören ile ziyaret;Çalıkuşları Yönetim Kurulu üyesi E. J. Kur. Albay Canfer Balçık refakatinde gerçekleştirildi.

Bu arada program dışında ,gelen misafirlerimizin lQ seviyesinin 130 -169 arasında olduğunu bildiğimiz için en üst yargı kuruluşu olan Anayasa Mahkemesi’ne ziyaret talebiyle ;Anayasa Mah. Genel Sekreterliğine başvurduk. Sevgili arkadaşımız Elif Koçtaş’ın yardımı ile “YÜCE DİVAN” Salonunda çocuklarımıza yaklaşık bir buçuk saatlik bir tanıtım programı düzenlendi.

ÇOCUKLARIMIZIN SORDUĞU SORULAR İLK-ORTAOKUL değil HUKUK FAKÜLTELERİ seviyesinde idi ;BİZLER ŞAŞIRDIK ÇOCUKLARIMIZ değil.

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Bütün program boyunca sıkıntıların çözümünü sağlayan sevgili asistanım Esra Kalaycıoğlu,

Stajyerim Anıl Balıkçı ,Büro-İş sendikası Onursal Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sn. Ömer Faruk Sanal’a ;

yanımızdan program boyunca ayrılmayan 13 Mart Güvenpark Platformu Sözcüsü sevgili dost Faruk Dinç’e ,Emşav Teşkilat Başkanı Sn.Hasan Çetin’e, Sevgili kardeşim Akademisyen -İş insanı Hasan Fatih Bingöl’e ,Sevgili Çalıkuşu Meral Zorkun’a teşekkürlerimiz sonsuz elbette.

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Türkiye Maden İş Sendikası Başkanı Sn.Nurettin Akçul’un dediği gibi :”Soma Çocukları-ki yüzde sekseni maden işçisi çocuğuydu ve içlerinde de 301 maden şehit çocukları da vardı.”

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sn.Ergün Atalay’da:

“Çocuklarımız bize de gelmeden hiçbir yere göndermem,otobüslere Ankara’dan çıkış izni vermem;onlar benim de çocuklarım”diyerek;

Akşam yemeğinde, TÜRK-İŞ merkez binasında cocukları kucakladı tüm ekibi ile yürekten.

“Çalıkuşları”ismini dernek ismi olarak;

özellikle Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN,savaş zamanı cephelerde yatmadan evvel birkaç sahife okuması ve ATATÜRK’ÜN en sevdiği romanlardan biri olduğu için istemiştik arkadaşlarımla.

Emin olun Türkiye’de bir çok insan bilmez bu durumu ama çocuklar biliyor idi.

“NEDEN ÇALIKUŞLARI?”diye sorduğum anda cin gibi-ilkokulda okuyan bir erkek çocuğumuz parmak kaldırıp:”ATATÜRK’ÜN en sevdiği romandı demez mi?

Türk iş Yönetim Kurulu üyeleri ,Sn.Nurettin Akçul ve ben çocuklardan bir söz aldık. Bizim yaptığımız bu çalışmaları- programları,

Onlar da büyüyüp meslek sahibi olunca GELECEKTEKİ ÇOCUKLARIMIZ için yapacaklar.Böylece bizim kurduğumuz gibi Onlar da geçmiş şanlı tarihle,gelecek güzel günler arasında köprü olacaklar.

Bu arada Bİlsem Okul Müdürü Sn.

Umut Kocabıyık nezdinde tüm okul öğretmenlerine,çocuklar için gösterdikleri içten çabaları için en -en kocaman teşekkürler.”ATATÜRK’ÜN ÖĞRETMENİ” nasıl olunur gösterdiler bizlere.O’nların yetiştirdiği O çocuklar gelecek Türkiye Cumhuriyeti’nin Mimarları olacaklardır.

Unutmamam gereken biri daha var Sevgili Duygu Çolak ve iki özel Yavrusu.Niçin benim için ÖZEL olduğu Duygu ile benim aramda kalsın...

Biri daha var Sevgili Funda’m.Önce Vatan Gazetesi’nde yayınlamak için programı;heyecanla yazmamı bekleyen...

İYİ Kİ VARSINIZ YAZDIKLARIM-YAZAMADIKLARIM.HATIRLADIĞIM-HATIRLAYAMADIKLARIM...

İYİLİĞİ-GÜLÜMSEMEYİ-GÜZELLİĞİ VE SEVGİYİ BÜYÜLTÜP-ÇOĞALTTINIZ-ÇOĞALTIYORSUNUZ YÜREKLERİNİZ ile...

Av.Tülay Bekar