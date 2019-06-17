ÇALIKUŞLARI SOMA'DA

Çalıkuşları her mağdurun, her noktada olursa olsun yanında ve kalplere dokunarak biraz da olsa acılarını paylaşıp, hafifletiyorlar , bu kutsal görevi layıkıyla başarıyorlar. İyi ki varlar.

Funda Erman

Merhaba dostlarım!

13 Mayıs 2014 tarihiydi, SOMA KATLİAMI’nın adı. 301 şehit ve onlarca yaralıydı sonucu.

Sayı değildi şehitler; herbirinin ayrı hikayesi vardı; herbiri ayrı bir kitaptı.

2014 tarihinde tanışmıştım SOMA halkı ile.

Soma Maden Komisyon Başkanı olarak 18 kere buluştum onlarla dava süresi boyunca...

Sonuç istediğimiz gibi olmasa da; kocaman bir aile olduk hep birlikte...

Gülsüm Kadınım aradı; şehit Uğur Çolak’ın annesi. Katliamın üçüncü senesinde şehitlerin unutulmaması için “301 Madenci Derneği’ni”kurmuşlardı şehit aileleri birlikte.

Gülsüm Kadın “Tülay’ım Çalıkuşu projesi kapsamında bize eğitim verirmisiniz”dedi.

Çalıkuşları hep birlikte “emrin olur Gülsüm Kadın” dedik...

11-15 haziran tarihlerinde her gün bir başka Çalıkuşu Soma’ya gitti-gidecek eğitim için.

Emek veren, destekleyen arkadaşlarıma ÇALIKUŞLARI adına yürekten teşekkürler.

11 Haziran tarihinde, ”TCK ve 6284 sayılı kanundaki, kadın ve çocukları ilgilendiren bölümler” anlatıldı katılanlara.





12 Haziran tarihinde,sevgili Av.Gülten Ayana “TMK, İş Hukukundaki düzenlemeleri” aktardı katılımcılara.

13 Haziran’da ise hocaların hocası Prof. Dr. Doğan Tuncer “iletişim yollarını” aktardı katılanlara.





14 Haziran’da Sevgili Handan Kayakökü, Pınar ve sevgili kızı kuçaklaştı Soma ile; Prof. Dr. Erhan Büken hocamızda, ”Adli Tıp açısından kadın-çocuklar ile ilgili düzenlemeleri” aktardı kadınlara.

15 haziran eğlenceli bir sunum ile Canan Hoca ve ekibi kucaklayacak SOMA’yı.

Yüreğinize sağlık Çalıkuşları;

Misafirperverliğiniz için minnet duyduk Soma 301 Madenciler Derneği ve Ayşe Temizel Ortaokulu.

Sevgi ve iyilik çoğaldıkça; kötülük uzaklaşacak, karanlıklar aydınlanacak dostlarım...

Sevgi ile kalın !

Av.Tülay Bekar

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