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Çalıkuşları Kanatlarını Açtı

ANKARA- 17 Şubat 1926 tarihinde yürürlüğe giren TMK’nun kabulünün 94. yıldönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ankara Kent Konseyi'nin proje ortağı olduğu Çalıkuşları Derneği Başkanı Av.Tülay Bekar'ın başkanlığında, Çalıkuşu derneğimizce düzenlediğimiz "Hukuk Sempozyum”etkinliğimizi başarı ile nihayetlendirdik. Beş oturumla düzenlenen etkinlikte başta  "MEVZUAT VE KADIN" konusu ele alınırken, İkinci oturumda "SOSYAL VE İKTİSADİ ALANDA KADIN VE ÇOCUK", Üçüncü oturumda, "HUKUKİ MEVZUATIN UYGULAMAYA YANSIMALARI", Dördüncü oturum, "YAŞAMIN İÇİNDE KADIN", Son oturumda ise; "ÖZDEN SÖZE" konuları masaya yatırıldı. 

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:29
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Çalıkuşları Kanatlarını Açtı

FUNDA AKOSMAN ERMAN

ANKARA-

Oturumda biz Çalıkuşu Derneği ekibine başta STK’lara verdiği destekten ötürü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Av.Mansur YAVAŞ’a yürekten teşekkür ederiz. Kent Konseyi genel Koordinatörü Sayın Sadık Yerebakan ve sekreteryasını yürüten Sevgili Ayşegül Aygün’e, “Bu konuda bir etkinlik hazırlayıp projelendirin”diyen hızlı karar verip, çözüm üreten AKK Başkanı ve ATO Başkan Yrd. Sayın Halil İbrahim YILMAZ’a katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. AKK yürütme kurul üyeleri Ömer SARIOĞLU ve Cevriye KAYA’yı, AKK sekreteri Ayşegül Hanım ve her soruna çözüm üreten Sadık Bey’i ve tüm AKK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, aradığımız her noktada”tabii ki gelirim”diyen tüm akademisyen ve katılımcılara, yıllardır bana katlandıkları için minnet yüklü teşekkürler ederiz.

Oturum Başkanlarımız, Hukuk Genel Kurulu önceki Başkanı sayın Erdal SANLI,Prof.Dr.sayın Erzan ERZURUMLUOĞLU’na(cübbemi kendisi bana giydirmişti 1989’da),Prof.Dr.Sayın Doğan Tuncer’e, BAM yönetim Kurulu Üyesi sevgili Sanem’e katılımlarından ötürü teşekkür ederiz. Seyfi Oktay Altı, DSP eski başkanı Zeki Sezer'e, Suzan Mehmet Gönç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kıymetli müdürü, öğretmenleri ve sevgili öğrencilerine, Hukuk devrimlerine imza atmış olan önceki Adalet Bakanı Sayın Seyfi OKTAY’a, Medicana Hastanesi Başhekimi ve Genel Müdür’ü sevgili dostum Gülçin Türkmen Sarıyıldız ve ekibine, Salonda bizi yalnız bırakmayan, her toplantıda çoğunluğu sırtlayan EMŞAV Vakfı üyeleri ve Sayın Başkanlarına, İdealist Düşünürler Derneği üyeleri ve can dostum Başkanına, Ankara Klübü Derneği onursal Başkanı Sayın Bülent Kalıpçı’ya, CHP Çankaya ilçe üyelerine,Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınma evi sorumlularına, Kadın Muhtarlar Derneği üyeleri ve Sevgili Başkanına, Kadın muhtarlarımıza, Türk Metal Sendikası’nın çelik yürekli kadınlarına, Ahid Kadın Kolları’nın çok kıymetli başkanı ve üyelerine, Güvenpark platformu sevgili üyelerine, Bilecikliler Derneği yönetim kurul üyesi can dost Hasan Bey’e, Era hukuk bürosunun sevgili çalışanlarına, Haydar ŞAHINDOKUYUCU olmak üzere değerli-sevgili Yönetim kurulu üyelerimiz ve Betül, Murat başta olmak üzere çok sevgili ÇALIKUŞLARI’na Başta can dost Haydar ŞAHINDOKUYUCU olmak üzere değerli-sevgili Yönetim kurulu üyelerimiz ve Betül, Murat başta olmak üzere çok sevgili ÇALIKUŞLARI’na, Sevgili özel kalem Elif ve kıymetli eşine, Sanatçımız Handan,sevgili Pınar ve güzel kızına, avukat Değer ve sevgili Annesine, Sevgili Arzu’ya,Semra Hanım’a, Nahçıvan ilk Başbakanı Beycan Beyin kıymetli gelinleri Vuslat Hanım ve eşi İbrahim Bey’e, Sevgili Celal Bey'e, Sevgili Handan ve güzeller güzeli kızına, Sayın Erdal Çiftçi’ye, Sevgili Gamze ve arkadaşlarına ve yazmayı unutmuş olabileceğimiz tüm yüreği güzel katılımcılara binlerce teşekkür ederiz. 

Çalıkuşları Derneği Başkanı Av.Tülay Bekar, "Çalıkuşu Derneğimizin değerli üyesi gazeteci yazar Funda AKOSMAN ERMAN; duyuru için bir gün önce alelacele “ÖNCE VATAN”gazetesinde yazdı ve duyurdu programı, kendisine teşekkür ederim" dedi. 

Çalıkuşları uçmaya devam edecek; emeği geçen herkese binlerce teşekkürler...

Önce Vatan Gazetesi

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