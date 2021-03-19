Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1529
ALTIN
403.763
DOLAR
7.2325
STERLİN
10.0180
EURO
8.5999
Sözleşmeli personeller alınacak
Sözleşmeli personeller alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık hizmeti alınacak
Kadastro güncelleme işi danışmanlık...
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut...
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
SGK'dan ait İstanbul ve...
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 54 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ ÇANAKALE ZAFERİNİ KUTLADI 

Çalıkuşları Av. Tülay Bekar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan öncülüğünde Çanakale şehitlerini anma etkinliği düzenlendi

19 Mart 2021 Cuma 17:35
12 Okunma
ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ ÇANAKALE ZAFERİNİ KUTLADI 

ANKARA- 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde şehitlerimizi anmak ve zaferimizi kutlamak amacıyla Çalıkuşları Av. Tülay Bekar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan öncülüğünde, Emniyet Şehitleri Aileleri Vakfı, ATO, Başkent Ankara Meclisi, Altındağ Belediyesi, Altındağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katılımlarıyla düzenlenen bu etkinlikte; Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Yargıtay Üyesi Ramazan Kaya,Yargıtay Üyesi Kenan İpek, ATO Başkanı Gürsel Baran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir, Keçiören Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdür Vekili Buket Paker, Altındağ Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Yarar, Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayşenur Taşbakan, ABB Danışmanı Erdal Çiftçi, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kavlak, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Erol, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Öztürk, Halk Eğitim Merkezi Kurum Müdürü Cihan Yıldırım,TRT Denetleme Kurulu Üyesi Ufuk Baykal Ülge ile Şehit ve Gazi Ailelerince katılım sağlandı.

DUALARLA BÜYÜK ANMA

İstiklal Marşımızın okunması ve Kuran tilaveti sonrası başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere; tüm Şehit ve Gazilerimize okunan dualar eşliğinde başlayan programda Emekli Kurmay Albay Sayın Canfer BALÇIK şiir dinletisi sunarken, Şef İlker YÜCEKAYA yönetimindeki Türk sanat müziği korosunca konser gerçekleşti. 

Çalıkuşları Başkanı Sayın Av. Tülay BEKAR ve katılımcı kuruluşların Başkan ve temsilcilerinin konuşmalarına müteakip Oratoryo ile devam etti. 

Programın bitiminde plaket töreni sonrası davetlilere Çanakkale savaşının tarihi Mehmetçik ve hemşire kostümleriyle görevlilerce o günün koşullarında ki er kumanyası ve çam fidesi dağıtımı yapıldı. 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN HEDİYE FİDANLAR 

Zamanının yoğunluğundan etkinliğe teşrif edemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ, Şehit Ailelerimize fidanlar göndererek tüm katılımcıları duygulandırdı. 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN GELEN FİDANLARDAKİ DUYGULANDIRAN MEKTUP

Kahraman şehidimizin değerli ailesine,

Bu fidanları her şehidimizin bir simgesi olarak sizlerle paylaşıyor, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, sizlere sağlıklı bir ömür diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

En içten sevgi ve saygılarımla.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

HERKESE TEŞEKKÜRLER 

Progamın sonunda konuşma yapan Çalıkuşları Başkanı Sayın Av. Tülay BEKAR, "Bu etkinliğimizde Çalıkuşları ailesini yalnız bırakmayan tüm paydaş ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliriz" dedi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çalıkuşları DerneğiÇanakkale ZaferiŞehit18 MartAnkaraAnkara Büyükşehir BelediyeMansur YavaşAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşFunda Akosman Ermanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU
BİR GÜZELLİK HİKAYESİ: TOHMA KANYONU
2021 BALIK BURCU
2021 BALIK BURCU
Hairofistanbul Yönetim Kurulu Başkanı’ Adem KÖSE: ”Korona virüs saç ekim işlemine engel değildir “
Hairofistanbul Yönetim Kurulu Başkanı’ Adem KÖSE: ”Korona virüs saç ekim işlemine engel değildir “
ÖNCE VATAN GAZETESİ – DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİNİN BİR FAYDASI DAHA ÇIKTI!
ÖNCE VATAN GAZETESİ – DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİNİN BİR FAYDASI DAHA ÇIKTI!
Özlem Akçin Hayali Gerçekleşiyor.
Özlem Akçin Hayali Gerçekleşiyor.
KARS’TA…
KARS’TA…
BASIN BİLDİRİSİ
BASIN BİLDİRİSİ
DEĞİŞİM UZMANLARI MUTLU BİR GELECEK İÇİN İŞ BAŞINDA!
DEĞİŞİM UZMANLARI MUTLU BİR GELECEK İÇİN İŞ BAŞINDA!
Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma