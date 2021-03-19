ÇALIKUŞLARI DERNEĞİ ÇANAKALE ZAFERİNİ KUTLADI 

ANKARA- 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde şehitlerimizi anmak ve zaferimizi kutlamak amacıyla Çalıkuşları Av. Tülay Bekar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan öncülüğünde, Emniyet Şehitleri Aileleri Vakfı, ATO, Başkent Ankara Meclisi, Altındağ Belediyesi, Altındağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katılımlarıyla düzenlenen bu etkinlikte; Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Yargıtay Üyesi Ramazan Kaya,Yargıtay Üyesi Kenan İpek, ATO Başkanı Gürsel Baran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir, Keçiören Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdür Vekili Buket Paker, Altındağ Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Yarar, Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayşenur Taşbakan, ABB Danışmanı Erdal Çiftçi, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kavlak, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Erol, EMŞAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Öztürk, Halk Eğitim Merkezi Kurum Müdürü Cihan Yıldırım,TRT Denetleme Kurulu Üyesi Ufuk Baykal Ülge ile Şehit ve Gazi Ailelerince katılım sağlandı.

DUALARLA BÜYÜK ANMA

İstiklal Marşımızın okunması ve Kuran tilaveti sonrası başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere; tüm Şehit ve Gazilerimize okunan dualar eşliğinde başlayan programda Emekli Kurmay Albay Sayın Canfer BALÇIK şiir dinletisi sunarken, Şef İlker YÜCEKAYA yönetimindeki Türk sanat müziği korosunca konser gerçekleşti.

Çalıkuşları Başkanı Sayın Av. Tülay BEKAR ve katılımcı kuruluşların Başkan ve temsilcilerinin konuşmalarına müteakip Oratoryo ile devam etti.

Programın bitiminde plaket töreni sonrası davetlilere Çanakkale savaşının tarihi Mehmetçik ve hemşire kostümleriyle görevlilerce o günün koşullarında ki er kumanyası ve çam fidesi dağıtımı yapıldı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN HEDİYE FİDANLAR

Zamanının yoğunluğundan etkinliğe teşrif edemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ, Şehit Ailelerimize fidanlar göndererek tüm katılımcıları duygulandırdı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN GELEN FİDANLARDAKİ DUYGULANDIRAN MEKTUP

Kahraman şehidimizin değerli ailesine,

Bu fidanları her şehidimizin bir simgesi olarak sizlerle paylaşıyor, tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, sizlere sağlıklı bir ömür diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

En içten sevgi ve saygılarımla.

Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Progamın sonunda konuşma yapan Çalıkuşları Başkanı Sayın Av. Tülay BEKAR, "Bu etkinliğimizde Çalıkuşları ailesini yalnız bırakmayan tüm paydaş ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliriz" dedi.