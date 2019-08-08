Büyükada – Yörükali Plajı’nda Sosyal Sorumluluk Etkinliği...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sosyal sorumluluk olarak tesise giriş olanağından faydalanan ben ve katılımcı tüm şahıslar Barbaros beye şükranlarını sundular. Duyarlılık göstererek, belirlenen bir amaç doğrultusunda bireysel olarak veya ekip halinde faaliyette bizlere duyarlılık gösterildiği için tesis çalışanlarına teşekkürlerimizi bidirdik.

Yönetici Barbaros beyle yaptığımız kısa bir söyleşide: “İstanbul’da denize nerede girilir sorusunun ilk cevabı Büyükada’daki tesisimiz olacaktır. Hem keyifli bir vapur gezintisi hemde günübirlik deniz keyfi almak isteyenler için, İstanbul’un stresinden trafiğinden uzaklaşmak isteyenler için kaçamak mekanı Büyükada…Büyükadaki tesisimiz denizi, ormanları ve temiz havasıyla aslında İstanbul’a en yakın cennet köşesi. Güzel bir gün geçirmek istiyorsanız Büyükada Beach ve Büyükada plajlarını tercih etmeye özen gösterin” dedi.







