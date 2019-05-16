Büyük Edremit Fayı Gaz ve Depremsellik İlişkisi

Haber Peter Salvatore

Araştırmacı Peter Salvatore, yaptığı açıklamada bölgede sualtı ve su üstünde yoğun miktarda gaz çıkışları gözlemlendiklerini belirtti.

Bu araştırmanın gaz ve depremsellik ilişkisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Salvatore “Alınan gaz örnekleri ve canlı örneklerinin yaşlandırması yapılarak gaz ve depremsellik ilişkisine bakılacak. Aynı zamanda Tuzla Bölgesi olarak geçen ve 92 derecelik bir ısı ile durmadan yüzeye çıkan bu suyun da gazı bakır boruların içine hapsedilerek, gaz hakkında bilgi sağlanacak. Sualtında gaz patlamalarından oluşmuş olan kraterleri de gözlemlemekteyiz. Yoğun Posidonia Oceanica çayırlarının da gazların çıktığı bölgede bir hayli yoğun ama ölü oldukları görülmektedir. Aldığımız örneklerin yaşlandırması sonucunu da gazla ilişkilendirilmesi hakkında bize veriler sunacağını düşünüyoruz.

Bundan sonra gazlardaki sonuca göre atılacak adımları belirleyeceğiz. Bir sonraki adımımızda tekne ile detaylı taramalar yapılarak derin bölgelerdeki gaz çıkış yoğunluğuna bakılacaktır. Bu doğrultuda bazı sensörler tabana yerleştirerek gazların çıkış yoğunluğunu ölçmeyi planlamaktayız. Bunları bir yazılım altında toplayarak analizlerini yapmayı planlıyoruz. Böylelikle fay üzerinde deprem olduğu zaman gazlardaki değişiklikleri önceden deprem öncesi ve sonrası arasındaki farkların istatistiğini görmüş olacağız.” dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör hocaya misafir perverliği için ve tüm ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerini ileten Peter Salvatore’nin konu ile ilgili hazırlamış olduğu videoyu da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.