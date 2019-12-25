Bütün çocuklar eşit haklara sahiptir…

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Göz Vakfı eğitim sürecinin gelişimi olan sosyal etkinlik çalışmalarına, çocuk gelişim sürecinde, farkındalık yaratmak adına geliştirdiği projeler ile sektöre katkıda bulunmaya devam ediyor…

Dünya Çocuk Hakları Günü, tüm dünyada çocukların sahip olduğu hakları tanımlayan ve çocukların sahip olduğu hakların korunması olarak tanımlanır. Eğitim, sağlık, yaşama, barınma, psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan çocuklar, yetişkinler ya da diğer çocuklar karşısında savunmasız kalabilmektedir. Günümüz yaşam koşulları çocuk gelişimini ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizin önemli değeri geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın hak ve sorumluluklarını gündeme getirmek ve yaşatmak vakıf çatısı altında desteklemek sorumluluklarımız arasındadır.

Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sağlamak, çocuk hakları ve sorumluluklarını hatırlamak, anlamak ve anlatmak amacı ile Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi bünyesinde 17 Aralık 2019 Salı günü Ahmet Haşim İlköğretim Okulu’nda 13:00-14:40 saatleri arasında İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan tarafından sunum söyleşisi düzenlenmiştir. Okul öğrencilerine yönelik düzenlenen olan söyleşi konuları; çocuk hakları ve sorumlulukları, anne ve babaların sorumlulukları, çocuk gelişimi, çocukların yaşamdaki psikolojik yeri vb.