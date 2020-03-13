BURSA’DAN BİR PAPATYA GEÇTİ

NEDRET HOTUN

BURSA

Yazar, baba mesleği olan gazeteciliğe gönül verdikten sonra Önce Vatan Gazetesi bünyesinde Papatya dergisini çıkartmaya başlamış, farklı zamanlarda farklı ulusal kanallarda yıllarca ‘Papatyalı Sabahlar’ adında televizyon programları üretmiştir.

Bu programlar sırasında ülkemizin sanat, kültür ve iş dünyasındaki en ünlü isimlerle birçok röportajlar gerçekleştirmiştir. Şu anda hayatta olan ve aramızda olmayan bu ünlü kişilerin röportajlarından derlediği ve geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkartmış olduğu ‘Papatyanın Yaprakları’ adlı kitabı için biraraya geldik.





Gazeteci yazar Funda Akosman Erman’ın röportajlarından oluşan ilk kitabı ‘Az Kitap'tan çıktı. Kendisini ziyarete gelen okurlarıyla tek tek fotoğraf çektirip sohbet eden Erman Türkiye turu kapsamında Nisan ayında İzmir, Antalya ve Bodrum'da olacak.