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BURSA’DAN BİR PAPATYA GEÇTİ

‘Bursa 18. Kitap Fuarı’ (7-15 Mart) kapsamında  Gazeteci  ve yazar Funda Akosman Erman  ‘Papatyanın Yaprakları’ adlı kitabının imza gününde Bursalı  kitapseverler ile buluştu. 

13 Mart 2020 Cuma 16:23
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BURSA’DAN BİR PAPATYA GEÇTİ

NEDRET HOTUN

BURSA

Yazar,  baba mesleği olan gazeteciliğe gönül verdikten sonra Önce Vatan Gazetesi bünyesinde Papatya dergisini çıkartmaya başlamış, farklı zamanlarda farklı ulusal kanallarda yıllarca ‘Papatyalı Sabahlar’ adında televizyon programları üretmiştir.

Bu programlar sırasında ülkemizin sanat,  kültür ve iş dünyasındaki en ünlü isimlerle birçok röportajlar gerçekleştirmiştir. Şu anda hayatta olan ve aramızda olmayan bu ünlü kişilerin röportajlarından derlediği ve geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkartmış olduğu ‘Papatyanın Yaprakları’ adlı kitabı için biraraya geldik. 



Gazeteci yazar Funda Akosman Erman’ın röportajlarından oluşan ilk kitabı  ‘Az Kitap'tan çıktı.  Kendisini ziyarete gelen okurlarıyla tek tek fotoğraf çektirip sohbet eden Erman Türkiye turu kapsamında Nisan ayında  İzmir, Antalya ve Bodrum'da olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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