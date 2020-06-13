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Bursa'da silahlı saldırı

Bursa'da, otomobiliyle seyir halindeyken takip edildiğinden şüphelenip aracından inen Hasan Güleç (52), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Güleç, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 08:57
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Bursa'da silahlı saldırı

Olay, gece yarısı merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Altıparmak Caddesi’nde 16 AFT 455 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Hasan Güleç, bir aracın uzun süredir kendisini takip ettiğini fark etti. Otomobilini yol kenarına çekerek aracından inen Güleç’e kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler plakası henüz belirlenemeyen otomobil ile olay yerinden kaçarken, bacağına 3 kurşun isabet eden Güleç kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güleç, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güleç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit ederken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziSilahSaldırı
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