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BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türk basınına uzun yıllar hizmet veren, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türk basınına uzun yıllar hizmet veren, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek adına verilen TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu.

05 Kasım 2019 Salı 18:00
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BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

M. KEMAL SALLI

İSTANBUL

TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açılış konuşmasıyla başlayan ödül töreni, 4 Kasım Pazartesi günü saat 16:00' da Burhan Felek Konferans Salonu’nda yapıldı. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş’in moderatörlüğünde gerçekleşen törende; Altan Öymen, Orhan Erinç, Rahmi Turan, Turgay Olcayto, Niyazi Dalyancı, Esat Yılmaer, Arif Esen, Sibel Güneş ve Hilmi Hacaloğlu’nun yer aldığı Seçici Kurul, meslekte 50. yılını tamamlayan gazetecilere ödüllerini takdim etti. 

TGC Başkanı Turgay Olcayto törende yaptığı açılış konuşmasında; “Bu sabah Burhan Felek’in kabrini ziyaret ettik. Burhan Hocanın ödüllerini kazanan arkadaşlarımızı ve Seçici Kurulu kutlamak isterim. Çok yönlü ve usta bir yazardı. Gerçekten hem ironisi olan hem de içi bilgi dolu yazılarıyla uzun süre genç gazetecilere rehberlik etti. Burhan Hoca spordan başlayarak gazeteciliğin tüm dallarıyla ilgilenmiş ve başarı kazanmış bir isimdi. Olimpiyatlara Türkiye’nin katılmasında büyük emeği olan Burhan Felek’in üvey evlat muamelesi gören amatör sporlara ve siyasete de büyük ilgisi vardı. İletişim Fakültesinin kurulmasında da çok katkı sağladı. Orada yaptığı hocalıkla pek çok öğrenci yetiştirdi. Çok zorlu dönemlerden geçirdi TGC’yi. Sıkıyönetimler döneminde başkanlık yaptı ve cemiyeti ayakta tuttu. Cemiyetin kurumsallaşmasında çok emek verdi” ifadelerini kullandı. 

Açılış konuşmalarının ardından 70 yaşından gün alan ve meslekte 50 yılını tamamlayan, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri’ne değer bulunan 15 gazeteci; Ahmet Özdemir, Burçak Evren, Burhan Ayeri, Fikret Ercan, Filiz Ozankaya, Garbis Özatay, Güray Öz, Hasan Cemal, Nejat Seçen, Ragıp Zarakolu, Reha Erus, Sedat Sertoğlu, Süleyman Coşgun, Şahin Tekgündüz ve Şakir Şad ödüllerini aldı.

Ödül töreninin ardından meslekte yerini alan ve uzun yıllar Türk basınına hizmet etmesi beklenen yeni TGC üyelerine rozet takma töreni gerçekleştirildi. Törende, gazetemiz yazarlarından Cemil Akosman'da usta gazetecilerden rozetini teslim aldı. 

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Burhan Felek Basın Hizmet ödülleriCemil Akosmanönce VatanKemal Sallı
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