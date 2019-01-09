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Bu yolculuğa hepiniz davetlisiniz!

Türkiye’de ilk kez özel çocuklar(zihinsel engelli) fotoğraf sergisi açıyorlar.

Bu yolculuğa hepiniz davetlisiniz!

Türkiye’de ilk kez özel çocuklar(zihinsel engelli) fotoğraf sergisi açıyorlar.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:15
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Bu yolculuğa hepiniz davetlisiniz!

“Dünyaya Özel Bakış İstanbul’u fotoğraflıyorum” projesi ile özel çocuklar fotoğraf sergisi açacaklar.

Şişli Enader Engelliler Ve Aileleri Eğitim Ve Dayanışma Derneği bünyesinde eğitim gören özel çocuklar dernekte değişik sosyal aktivitelerde ve kurslarda bulunarak sosyalleşmektedirler. Dernek başkanı Alev Algan Yorgancı başkanlığında olan dernek bu sene Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan bir projeyi hayata geçiriyor.

Dernek başkanı Alev Algan Yorgancı eğitimin ve öğrenmenin çok önemli olduğunu vurgulayarak derneğimizde eğitim gören özel çocuklarımız için bu sene fotoğrafçılık kursu açarak eğitimin ve öğrenmenin imkansız olmadığını imkan verildiği zaman her şeyin yapılabileceğine göstermek istediklerini söylemektedir.

 Fotoğraf hocası Figen Göksen’in yürüttüğü projede 6 özel çocuk (zihinsel engelli) fotoğraf eğitimi almaktadırlar. Projenin amacı toplumda engelli farkındalığına dikkat çekmek ve engellileri hayatın içine katmaktır.

İlk kez fotoğraf makinalarıyla tanışan özel çocuklar cuma günleri dernekte fotoğraf eğitim alarak, İstanbul’u fotoğraflıyorum diyorlar ve İstanbul’un tarihi semtlerini ellerindeki kompak (amatör ) fotoğraf makinalarıyla kareliyorlar. 

Dünyaya Özel bakış İstanbul’u fotoğraflıyorum projesine birde şarkı bestelenmiştir. Şarkının sözleri çok anlamlı ve özel

 Her bakış senin gözünle güzel

Her kare senin elinle güzel

Gülüşün tüm dünyaya saçıyor ışık

Şimdi en karanlıklar bile aydınlık

Bu şarkı senin dilinden 

Her kare senin gözünden 

Bu dünya senin sevginle özel

Diyerek güzel bir mesajda vermektedir.

Şarkını sözlerini sanatçı soprano Hande Çetik yazmış ve vokal yapmıştır, müzisyen ve besteci Can Erdoğan’da şarkının bestesini yaparak destek olmuştur.

Şarkıya klip çekilmiş özel çocuklarda bu klipte oynamışlardır.

Dünyaya Özel Bakış İstanbul’u fotoğraflıyorum sergisini

 21 Şubat 2019 Perşembe günü Şişli belediyesi Nazım Hikmet Kültür salonunda gerçekleşecek olan kokteyl eşliğinde gezebilirsiniz.

Bu projeyi Seher Kurçelen engelli komitesi başkanı 118T ana sponsorluğu üstlenmiştir

Önce Vatan Gazetesi

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