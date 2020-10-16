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'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenlere inat şampiyon oldu

Antalya'da doğuştan omurilikte gelişim bozukluğu nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı hayat süren Beyzanur Ceylan (19), halter sporuna başladıktan 7 ay sonra Türkiye şampiyonu oldu. 'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenlere inat altın madalya kazandığını belirten Beyzanur, "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu" dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 11:07
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'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenlere inat şampiyon oldu

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Beyzanur Ceylan, bilimsel adı Spina Bifida olan omurilikte gelişim bozukluğu ve hidrosefali adı verilen beynin derinliklerindeki ventrikül denen boşluklarda aşırı sıvı birikmesi hastalığıyla dünyaya geldi. Tekerlekli sandalyeye bağlı çocukluk geçiren Ceylan, engelli birey olarak yaşadığı zorluklara rağmen eğitim hayatını başarıyla sürdürdü. Liseden mezun olan Beyzanur Ceylan, üniversiteye hazırlandığı süreçte ailesi ve arkadaşının yönlendirmesiyle haltere başladı.

İLK MADALYA 7 AY SONRA

Antrenör Ekrem Celil yönetiminde 14 aydır antrenman yapan Beyzanur Ceylan, ilk madalyasını spora başladıktan 7 ay sonra elde etti. Mart ayında Adana'da katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 41 kilo kategorisinde 45 kilo halter kaldırıp altın madalyanın sahibi olan Ceylan, Türkiye şampiyonu olmanın gururunu yaşadı. Kazandığı madalya ile sporda başarılı olacağına inancı artan Beyzanur Ceylan, koronavirüs nedeniyle evde geçirmek zorunda kaldığı günlerde spor yaparak formunu korudu. Koronavirüse yönelik tedbir için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve salonların kapalı olduğu dönemde 5 ay evde antrenman yapan Beyzanur Ceylan, daha sonra Antalya Spor Salonu'nda yeniden çalışmalara başladı.

'SPOR ÖZGÜVENİMİ ARTIRDI'

Antrenör Celil ile performansını yükseltmek için haftanın 6 günü antrenman yapan Beyzanur Ceylan, şampiyonaların yeniden düzenleneceği günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Pandemi nedeniyle şampiyonaların iptal olmasına üzüldüğünü dile getiren Ceylan, yeni madalyalar kazanma hedefiyle çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü vurguladı. Spora başladıktan sonra hayata bakışının daha pozitif olduğunu ve özgüveninin arttığına dikkati çeken Beyzanur Ceylan, "Haltere başladıktan 7 ay sonra 41 kiloda Türkiye şampiyonluğu kazandım. Altın madalya kazanmak beni mutlu etti. Pandemi nedeniyle şampiyonalara ara verildi. Evde antrenman yaptım şimdi de salonda yeniden form tutmaya çalışıyorum. Sporla özgüvenim arttı. Avrupa ve dünya şampiyonasında madalya kazanmak istiyorum" diye konuştu.

'ONLARA İNAT TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM'

Engelli birey olmanın zorluklarına değinen Beyzanur Ceylan, tekerlekli sandalye ile caddelerde ilerlemekte zaman zaman sıkıntı yaşadığını anlattı. Bazı insanların kendisine yönelik sözleri veya acır gibi bakmasına eskiden çok üzüldüğünü aktaran Ceylan, "Spora başlayıp, madalya kazandıktan sonra kendime güvenim arttı. Artık hayatımdaki zorluklara gülüp geçmeyi tercih ediyorum. Kafama takıp, psikolojimi bozmayı istemiyorum. İnsanların sözleri, bazen bakışları beni üzüyor. Üzüldüğüm şeyleri kafama takmamaya çalışıyorum. 'Bu kız hiçbir şey başaramaz' diyenler oluyordu. Onlara inat Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Daha fazla başarı kazanmak istiyorum. Spor yaparak motive oluyorum. Başarılarımla anılmak istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beyzanur CeylanTürkiye ŞampiyonuDoğuştan Omirilikte Gelişim Bozukluğu
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