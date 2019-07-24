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Bu kez yayalara ceza yağdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan yayalardan birinin polislere, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” sözleri, tepki çekti.

Bu kez yayalara ceza yağdı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Ceza yazılan yayalardan birinin polislere, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” sözleri, tepki çekti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:00
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Bu kez yayalara ceza yağdı

DENİZLİ, (DHA)

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Saltak ve Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yayalara yönelik denetim yaptı. Yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen kişilere 108'er lira para cezasi verildi. Bir saat süren denetim kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi. Bazı yayalar duruma itiraz ederek yeşil ışıkta geçtiğini savunurken, bazıları ise cezayı gülümseyerek karşıladı. Ceza yazılmak için kimlik belgeleri istenen bir yaya, polis ekiplerine, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” deyince tepkilere neden oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YayaCezaTrafikDenizliönce VatanPolis
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