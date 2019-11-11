BU ÇEŞMEDEN EN GÜZEL SAHİLLER AKIYOR: ÇEŞME

Buram buram Ege havasını soluyacağınız muhteşem güzellikte sahiller. Deniz suyuna karışan termal suların bedeninizde oluşturduğu müthiş terapi ve ruhunuzu aydınlatan turkuaz renginde pırıl pırıl bir deniz. Aslında imrenerek baktığımız yurtdışında ki sahiller için kendinizi yormamıza hiç gerek yok. Çeşme, bu daveti size yapıyor…..

ADINI ÇEŞMELERDEN ALIYOR

Çeşme ismi şehirde yer alan çok sayıda tarihi çeşmeden kaynaklanıyor. Özellikle Osmanlı imparatorluğu döneminde inşa edilen çok sayıda çeşme, bölgenin mimari zenginliğine ve sanatsal güzelliğine de ayrı bir değer katmış. Şehir merkezinde yer alan Kaymakam Sadık bey çeşmesi (1885) ile Anonim çeşme (1792) sanatsever ziyaretçilerini bekliyor.

ÇAKA BEY FETHETMİŞ

Anadolu’nun nadide güzellikteki bu toprakları, Türk hakimiyetine 11. yüzyıl sonlarında ünlü Türk denizcisi Çaka bey’in fethi ile girmiş. 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafında yaptırılan Kervansaray ile birlikte 1508 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından yaptırılan Çeşme kalesi, Osmanlılardan günümüze ulaşan önemli eserlerden birkaçı. Kale ilk yapıldığında deniz kıyısında olmasına rağmen zamanla denizin doldurulması nedeniyle daha iç kısımda kalmış. Çeşme Arkeoloji müzesi, hemen kalenin içinde yer alıyor.

PLAJLARI BİRER DOĞA HARİKASI

Çeşme’yi Çeşme yapan en önemli özelliklerinden biri harikulade güzellikte ki plajları. Her biri ayrı bir koy üzerinde bulunan sahiller pırıl pırıl, tertemiz bir güzelliğe sahip. Kimi zaman sahiller biraz soğuk ve dalgalı olsa da rahatlatıcı ve keyif verici suyu, turkuaz rengi deniziyle her yıl onbinlerce müdavimini konuk ediyor.

HEM DENİZ HEM KAPLICA KEYFİ: ILICA PLAJI

Çeşme’nin en popüler plajlarından biri olan Ilıca; turkuaz rengi deniziyle adeta göz dolduruyor. Denizin içinden kaynayan termal suların tertemiz deniz suyuyla kaynaştığı Ilıca’da sizleri sadece muhteşem bir deniz keyfi değil aynı zamanda terapi de bekliyor. Şifalı termal suyun sığ deniz suyunda ultraviyole ışınlarının da etkisiyle insan sağlığına olumlu etkide bulunduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış. Şifne başta olmak üzere bölgede termal suyu kullanan birçok konaklama tesisi bulunmaktadır.

YILDIZ BURNU SAKLI HAZİNE

Ilıca sahilinde bulunan Yıldız burnu aslında çok da bilinen bir yer değil. Ama olağanüstü bir özelliği var ki mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Yıldız burnunda deniz içerisinde, etrafı kayalarla çevrili doğal bir havuz var. Sıcak suyun, deniz tabanındaki belirli noktalardan kaynayarak deniz suyuna karıştığı bu havuzda su sıcaklığı insanı rahatsız etmeyecek ölçüde doğal olarak normal deniz sıcaklığından farklı. Mutlaka gitmelisiniz ve deniz ile termal keyfini bir de Yıldız burnu ayrıcalığında yaşamalısınız.

AYA YORGİ PLAJI BİR İÇ KOY

Dalyan bölgesinde yer alan Aya Yorgi plajı, başta Çeşmeliler olmak üzere turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Çeşme’nin ünlü sahillerinden biri. İlçe merkezine yaklaşık 1 km. mesafede olan plaj, fazla rüzgar almayan sıcak deniziyle dikkat çekiyor.

BOYALIK PLAJI TERTEMİZ VE SIĞ

İsmini yanı başındaki Boyalık sitesinden alan sahil, çabuk derinleşmeyen sığ bir özelliğe sahip. Ayağınıza yapışmayan kumuyla size keyifli ve eğlenceli bir deniz keyfi sunmaya hazır olan Boyalık plajı pırıl pırıl suyuyla sizleri bekliyor.

ALTINKUM BİR ÇEŞME EFSANESİ

Çeşme şehir merkezine yaklaşık 13 km. mesafede bulunan Altınkum plajı, sadece Çeşmenin değil ülkemizin de en güzel, en temiz sahillerinden biri. Handikapı ise çoğu zaman yoğun rüzgar almasından dolayı dalgalı ve soğuk olması. Açık denize açılan sahil çabuk derinleşmeyen sığ yapısıyla çocuklar için de son derece ideal.

PIRLANTA PLAJI ADI GİBİ

Pırlanta plajı, Altınkum plajına çok yakın. İncecik kumu, tertemiz denizi ile bir İzmir harikası olan plaj Altınkum plajına göre daha sıcak. Sosyal donatı alanlarının da olduğu sahil de keyifli dakikalar sizleri bekliyor.

ÇİFTLİKKÖY’DE MUHTEŞEM BALIK KEYFİ

Altınkum ve Pırlanta plajlarına yakın bir konumda olan Çiftlik köye tabelaları takip ederek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ünlü balık restoranların olduğu köye, özellikle akşam saatlerinde güneş batarken giderseniz birbirinden leziz Ege balıklarının damak tadını, muhteşem bir deniz manzarası eşliğinde çıkarabilirsiniz.

EĞLENCE MERKEZİ ALAÇATI

Usta eller tarafından inşa edilmiş taş evleriyle ünlü olan Alaçatı, Çeşme seyahatinizde mutlaka uğramanız gereken önemli noktalardan biri. Özellikle akşamları Hacımemiş caddesinde çok sayıdaki eğlence mekanlarıyla dikkat çeken Alaçatı, rüzgarlı havasından dolayı yelkencilerin de önemli uğrak merkezlerinden biri. Alaçatı, Çeşme şehir merkezine yaklaşık 9 km uzaklıkta bulunuyor.

EN GÜZEL SAHİLLERİN ADRESİ ÇEŞME’YE YELKEN AÇIN

Çeşme’de satırlara sığmayan güzellikler için bir başka yazımızda inşallah tekrar buluşmak dileğiyle, ülkemizin en güzel, en temiz, en doğal sahillerinin muhteşem bir doğa içerisinde yer aldığı, taş evleriyle, mis gibi kokan begonvilleriyle, birbirinden leziz balıklarıyla, görülmeye değer zerafet dolu çeşmeleriyle, Çeşme’ye yelken açın, hep seyahatte kalın…