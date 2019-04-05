Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98767
ALTIN
232.907
DOLAR
5.6098
STERLİN
7.3337
EURO
6.2972
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı
Elektronik müziğin önde gelen isimleri Ankara’ya geliyor
Elektronik müziğin önde gelen isimleri...
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma süresini kısaltıyor"
"El bileğinden anjiyo hastanede kalma...
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
Efsane teknoloji markası adını değiştirdi
İstanbul Yarı Maratonu
İstanbul Yarı Maratonu

Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı

Danimarka’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan ve boşanmak isteyen çiftler, 30 dakikalık online bir kursa tabi tutulacak ve bu kurs 3 ay sürecek.

Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı

Danimarka’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan ve boşanmak isteyen çiftler, 30 dakikalık online bir kursa tabi tutulacak ve bu kurs 3 ay sürecek.

05 Nisan 2019 Cuma 11:51
0 Okunma
Boşanmak isteyenlere ‘online kurs’ şartı

DANİMARKA - Yerel medya, Danimarka’da 1 Nisan’da çıkan yeni yasaya göre, 18 yaşından küçük çocuklara sahip olan çiftler, boşanmak istedikleri takdirde, 30 dakikalık online bir kursu tamamlamak zorunda olduğunu duyurdu. Kursun hedefinin, çiftleri ve çocuklarını ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı hazırlamak olduğu belirtildi. İletişim eksikliğinin neden olduğu ve son yıllarda yükselen boşanma oranının düşmesine katkı sağlayabileceği düşünülen kursun, 3 ay sürecek bir periyodun ardından tamamlanacağı belirtildi.

KURSU TAMAMLAYAMAYAN BOŞANAMIYOR

Çocuk Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bu dijital kursun, boşanma döneminde olan çiftlerin göz ardı ettiği temel soruları ele aldığını duyurdu. Kursu 3 ay içerisinde tamamlayamayan çiftlerin, evli kalmaya devam edecekleri belirtildi.

YILDA 15 BİN BOŞANMA DAVASI

Danimarka İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2018’de 15 bin boşanma davası açıldığı ve bu boşanma davalarından dolayı birçok çocuğun kötü etkilendiği belirtilirken; kursun, boşanma oranını düşüreceği öngörülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DanimarkaOnline KursBoşanmak Isteyenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NEVRUZ TARİHİ
NEVRUZ TARİHİ
Kara Çaylak kuş sürüleri, Türkiye’de 3’üncü kez kayda alındı
Kara Çaylak kuş sürüleri, Türkiye’de 3’üncü kez kayda alındı
Kumluca'da bayat ekmek kumbarası
Kumluca'da bayat ekmek kumbarası
"Dizilerle toplum dönüştürülmeye çalışılıyor"
"Dizilerle toplum dönüştürülmeye çalışılıyor"
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN YÖRESEL ŞİFALI BİTKİLERİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR’IN YÖRESEL ŞİFALI BİTKİLERİ
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
Böbreğiyle annesini yaşama bağladı
NEVRUZ BİR KİMLİK BAYRAMIDIR
NEVRUZ BİR KİMLİK BAYRAMIDIR
Görme Engelli Genç Müzisyenin Saç Ekim Sevinci
Görme Engelli Genç Müzisyenin Saç Ekim Sevinci

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans