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Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, yerde yatan yaralı yakınlarının başında gözyaşı döken Salih Tumbul'u polis ekipleri sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda cenazeden dönenleri taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, yerde yatan yaralı yakınlarının başında gözyaşı döken Salih Tumbul'u polis ekipleri sarılarak teselli etmeye çalıştı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:19
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Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

BOLU, (DHA)

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Hatay'da bir yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan Ali Tumbul yönetimindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı. Kazada Mehmet Tumbul yaşamını yitirirken, aynı aileden 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslar beklenirken kazadan hafif yaralı kurtulan Salih Tumbul, yaralı halde yerde yatan yakınlarının başında gözyaşı döktü. Genci, polis ve jandarma ekipleri sarılarak teselli etti.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bolu'da TEM Otoyolu'nda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olay yerinde yaşamını yitiren Mehmet Tunbul (54) ile aynı isme taşıyan ağır yaralı Mehmet Tunbul (44), İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA

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BoluCenazeDönüşKazaölüYaralıönce Vatan
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