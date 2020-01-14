Bodrum'dan iki muhteşem festival 

MUĞLA- Bu sene Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum'un yerel değeri mandalinanın tanıtılması ve yaşatılması adına düzenlenen "Bodrum Mandalina Şenliği" büyük ilgi gördü. Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras, Sudeh Pehlevi ve Almanya'dan gelen misafir iş kadını Elif Dabritz'de şenlikteki özel isimler arasındaydı. Derneklerin stant açarak ürünlerini sergiledikleri festivalde stantlarda Bodrum mandalinasından yapılan mandalina reçeli, mandalina dolması, mandalina dondurması, mandalina suyu ve mandalina sabunu gibi ürünler; kadın üreticilerin yaptıkları el işi takı ve tekstil ürünleri ile yöresel tatlar sergilendi. Ulusal ve yerel sanatçıların katıldığı bu hafta sonu festivalinde büyük coşku yaşandı.

Bodrum'dan Hamsiler...

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl da "5. Hamsi Festivali" gerçekleşti. Hafta sonu yapılan bu etkinlikte bir yandan balıklar pişirilip yenilirken bir yandanda eğlenceler yaşandı. Müziğinde eksik olmadığı festivalde kemençe ve tulumlar herkesi eğlendirdi. Muhteşem geçen festival rekli görüntülere sahne oldu.