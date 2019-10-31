Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uğur Yücel ile seyirci arasında güldüren diyalog
Uğur Yücel ile seyirci arasında...
Antalya Film Forum'un kazananları belli oldu
Antalya Film Forum'un kazananları belli...
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef...
Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat: Meme kanseri olabilirsiniz
Bu mesleklerde çalışan erkekler dikkat:...
Her maçı tek tek alacağız
Her maçı tek tek alacağız
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bitlis’te kış için odunlar hazır

Bitlis’te havaların soğuması ile birlikte doğal gaz şebekesinin bulunmadığı bölgelerde vatandaşlar yakacak hazırlığı yapıyor. Kesilip hazır hale getirilen sobalık odunun tonu, 600 liradan satılıyor.

Bitlis’te kış için odunlar hazır

Bitlis’te havaların soğuması ile birlikte doğal gaz şebekesinin bulunmadığı bölgelerde vatandaşlar yakacak hazırlığı yapıyor. Kesilip hazır hale getirilen sobalık odunun tonu, 600 liradan satılıyor.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:43
4 Okunma
Bitlis’te kış için odunlar hazır

BİTLİS - ​Bitlis’te uzun yıllardır odun satışı yapan Harun Banus, doğal gazın gelmesi ile birlikte satışlarının önemli ölçüde düştüğünü söyledi. Buna rağmen 5 aydan beridir vatandaşlara kışlık yakacak ihtiyacı için çalıştıklarını belirten Banus, kesilen ve sobalık hazır vaziyete getirilen odunları vatandaşların evlerine kadar teslim ettiklerini ve tonunu 600 liradan sattıklarını söyledi.

Doğal gazın gitmediği mahallelerde odun satışını sürdürdüklerini anlatan Banus, "Odun satışlarımız 5 ay öncesinden başladı. Havaların da soğuması ile birlikte de bu satışlar arttı. Vatandaşlarımızın gelip hazır almaları için de öncesinden odunları kırıp hazır hale getiriyoruz ve evlerine kadar da taşıyoruz. Odunlarımızı önceden aldığımız kesim emirleri doğrultusunda Mutki ilçemizde müteahhit firmalardan alarak buraya getiriyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bitlis’te Kış Için Odunlar Hazır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgül ile bu kez; SUNTURAS Santa Iras ŞELALESİ MERSİN
Sevgül ile bu kez; SUNTURAS Santa Iras ŞELALESİ MERSİN
29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü...
29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü...
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Su altında bayrak açarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
Artvin’de ‘imece’ geleneği yaşatılıyor
Artvin’de ‘imece’ geleneği yaşatılıyor
1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı kutlaması
1940 metrelik zirvede Cumhuriyet Bayramı kutlaması
CNN, BBC, DISCOWER GİBİ DEVLERİ GERİDE BIRAKARAK ‘GOLDEN DRAGON’ ÖDÜLÜNÜ ALAN ‘‘ANTARKTİKA’’
CNN, BBC, DISCOWER GİBİ DEVLERİ GERİDE BIRAKARAK ‘GOLDEN DRAGON’ ÖDÜLÜNÜ ALAN ‘‘ANTARKTİKA’’
İSTANBUL’UN BİRİCİK GÖZDESİ: GALATA KULESİ
İSTANBUL’UN BİRİCİK GÖZDESİ: GALATA KULESİ
Sapanca’da Uluslararası Farkındalık Festivali  
Sapanca’da Uluslararası Farkındalık Festivali  
Milli mücadele kahramanı kadınları, su altında çizdi
Milli mücadele kahramanı kadınları, su altında çizdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans